"Лично Зеленскому отправил смс в 5:17": глава ГНСУ рассказал, что написал президенту 24 февраля

Дейнеко подчеркнул, что в смс речь шла о том, что эта провокация – это реальное вторжение.

Глава Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Сергей Дейнеко рассказал, что утром 24 февраля 2022-го написал смс-сообщение президенту Владимиру Зеленскому. Случилось это в 05:17.

Об этом главный пограничник рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, к моменту отправки смс главе государства россияне уже активно наступали.

"Лично Зеленскому я отправил SMS в 5 часов 17 минут, когда уже практически по всей государственной границе шло вторжение", — говорит Дейнеко.

"Доброе утро, уважаемый господин президент. Позвольте доложить. Это – полномасштабная военная агрессия со стороны Российской Федерации. Обстрелян ряд пунктов пропуска на границе с РФ, ведется огонь "Градами" с их территории. Над Чернобыльской зоной слышен пролет реактивной авиации. "Бьют из Крыма. На данный момент пять раненых. Мои подразделения занимают позиции", — процитировал Дейнеко сообщение.

Глава ГНСУ отметил, что полномасштабное вторжение началось в 03:40 на участке Луганского пограничного отряда. Разведывательная группа врага напала на пограничный пост.

"Сразу мы имели первого погибшего воина в этой полномасштабной агрессии. Пришли доклады, и около четырех утра я доложил министру внутренних дел Денису Монастырскому о том, что на трех направлениях мои подчиненные уже ведут надвигающиеся колонны бои. Я так понял, что он уже докладывает президенту, – вспоминает Дайнеко.

Напомним, 24 февраля 2022 в 3:40 утра Россия вероломно начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Приблизительно в 5:00 утра президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" для "демилитаризации и денацификации Украины". Уже через несколько минут начались ракетные удары недалеко от Киева и по всей территории Украины.

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