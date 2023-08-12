Личное озеро и хрустальная люстра: в Сети появились фото шикарного поместья Петра Симоненко

В Сети показали фото из дома бывшего "коммуниста" Петра Симоненко, которому СБУ сообщила о подозрении.

Где именно расположен дом не сообщается, но на фото видно, что он занимает большую территорию: есть личное озеро, сосновые насаждения и сам двухэтажный дом с террасой. В холле между вторым и первым этажами свисает огромных размеров хрустальная люстра.

По информации журналистов, именно из этого имения бывшего главу "Коммунистической партии" эвакуировали спецслужбы РФ во время пребывания в Киевской области.

В Сети отреагировали на кадры роскошного дома. В частности, пользователи упомянули особняк Виктора Януковича и заявили, что "дом Симоненко не дотягивает по интерьеру".

Журналисты показали дом Петра Симоненко под Киевом

Напомним:

11 августа СБУ сообщила о подозрении бывшему лидеру "Коммунистической партии" Петру Симоненко, поддержавшему агрессию против Украины и бежавшему в Россию во время полномасштабного вторжения.

Во время временной оккупации Киевской области Симоненко обратился к высшему военно-политическому руководству РФ с просьбой "эвакуировать" его в Россию. Для этого Кремль отправил отряд спецназа РФ в поселок Березовка Макаровского района, где проживал экснардеп.

В РФ Симоненко стал заместителем председателя ЦК международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий — коммунистической партии Советского союза".

По указанию лидера организации депутата Госдумы РФ коммуниста Геннадия Зюганова Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Кремля и оправдывал агрессию РФ против Украины и возможность применения Россией ядерного оружия.

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