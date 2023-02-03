Личные потери оккупантов в Украине приближаются к 200 тысячам — NYT

Россия несет значительные потери из-за того, что отправляет на фронт новобранцев и зэков.

Приблизительное количество убитых и раненых российских военных в Украине приближается к 200 тысячам.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.

"Москва отправляет плохо подготовленных новобранцев, в том числе осужденных, на линию фронта на востоке Украины, чтобы проложить путь для более опытных бойцов, говорят чиновники США и союзников", — говорится в сообщении.

По мнению иностранных чиновников, Путин может выдержать сотни тысяч жертв в Украине, несмотря на ухудшение своей политической поддержки.

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Напомним, министр обороны Великобритании Бен Воллес заявил, что боеспособность российской оккупационной армии за 10 месяцев полномасштабной войны в Украине снизилась на 50%.

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