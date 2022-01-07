Лицо обгрызали собаки: в Днепре возле городской больницы нашли тело женщины

Ее личность пока установить не удалось.
В Днепре возле городской больницы №6 нашли обглоданное тело женщины.
Об этом пишет издание "Информатор".
Тело погибшей обнаружили местные жители у теплотрассы на улице Батумской. В результате чего умерла женщина, сейчас неизвестно. Ее личность пока также не удалось установить. Лицо гражданки поглотили бродячие собаки.
На месте происшествия работали следователи и судмедэксперты. Віясняются все детали произошедшего.
Напомним, что в Апостоловом Днепропетровской области нашли тело женщины с перерезанным горлом. На убитой отсутствовало нижнее белье.
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