Лицо обгрызали собаки: в Днепре возле городской больницы нашли тело женщины

Ее личность пока установить не удалось.

В Днепре возле городской больницы №6 нашли обглоданное тело женщины.

Об этом пишет издание "Информатор".

Тело погибшей обнаружили местные жители у теплотрассы на улице Батумской. В результате чего умерла женщина, сейчас неизвестно. Ее личность пока также не удалось установить. Лицо гражданки поглотили бродячие собаки.

На месте происшествия работали следователи и судмедэксперты. Віясняются все детали произошедшего.

Напомним, что в Апостоловом Днепропетровской области нашли тело женщины с перерезанным горлом. На убитой отсутствовало нижнее белье.

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