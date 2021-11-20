Лицо ребенка стало бурым: в Черкассах пьяная мать уснула на младенце

Лицо ребенка стало бурым: в Черкассах пьяная мать уснула на младенце

Младенца госпитализировали.

В Черкассах нетрезвая мать уснула на одномесячном младенце. Ребенка успели спасти копы.

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Об этом сообщил начальник местного отделения патрульной полиции Александр Кокоба.

В полицию обратилась мать роженицы. Она сообщила, что ее дочь месяц назад родила ребенка, однако постоянно злоупотребляет алкоголем и угрожает совершить насилие над младенцем.

На место происшествия прибыли патрульные. Там они увидели, что нетрезвая женщина спит на своем ребенке. Из-за этого лицо младенца стало бурым, вероятно, ему не хватало кислорода.

"Патрульная полицейская оперативно среагировала и оказала необходимую помощь. Она накормила мальчика, а также помыла его и переодела в чистую одежду", — сообщил Александр Кокоба.

На место происшествия вызвали медиков, следователей, ювенальную полицию и службу по делам детей. Младенца госпитализировали.

Фото: Александр Кокоба

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