Лидер республиканцев в Сенате объяснил, почему поддержка Украины отвечает интересам США

Сенатор заявил, что если кремлевского диктатора не остановить в Украине, то он обязательно нападет на страну НАТО.

Поддержка Украины в ее борьбе за демократическое будущее полностью отвечает США и должна продолжаться.

Также читайте Сколько военной помощи Украина получила от США после начала вторжения РФ

Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл, сообщает Голос Америки.

Он заявил, что демократический мир противостоит России, Китаю, КНДР и Ирану и это уже говорит, что это правильный путь.

"Мы не теряем ни одного американского военного. Украинцы сами воюют. Относительно нашего ВВП — это действительно малая доля, которую мы придаем для этих усилий в Украине. Если Путин выиграет, следующей будет страна НАТО. И я думаю, что гораздо разумнее остановить это вторжение, вытолкнуть его, и единственные, кто готов участвовать в этом – это сами украинцы. Украинцы проявляют мужество и отвагу и, я думаю, что это вдохновляет остальной мир, который выбирает своих лидеров, страны, которыми не управляют автократы", — сказал он. .

Кроме того, Макконнелл заявил, что передача Украине оружия способствует развитию американской военной промышленности и создает новые рабочие места.

"Когда мы отправляем оружие и боеприпасы в Украину, мы замещаем немало наших активов на более современное, передовое оборудование. Мы должны восстанавливать нашу промышленную базу и без войны в Украине из-за роста конкуренции со стороны России и Китая", — отметил сенатор.

Он добавил, что решительное сопротивление украинцев против российской агрессии, а также поддержка стран Запада помогают содействовать миру на Дальнем Востоке.

"Есть некоторые американцы, которые говорят, что это далеко от Дальнего Востока, и вот там наши настоящие тревоги. Но премьер-министр Японии сказал, что если вы хотите отправить сообщение президенту Си, бейте Путина в Украине. Южные корейцы озабочены, филиппинцы обеспокоены, австралийцы обеспокоены. Следовательно, это действительно оказывает огромное влияние на Азию и будущее Тайваня", — подытожил Макконнелл.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме уверены, что Украина сохранит двухпартийную поддержку в Конгрессе.

Кроме того, мы ранее информировали, что в администрации Байдена отказались комментировать возможную гибель командующего Черноморским флотом РФ.

Читайте также: