Лидерство Украины на "Евровидении": песня в честь мамы Стефании теперь звучит на вокзалах Украины как гимн Победы

Лидерство Украины на "Евровидении": песня в честь мамы Стефании теперь звучит на вокзалах Украины как гимн Победы

Железнодорожники присоединяются к поздравлениям и дарят положительные эмоции всем пассажирам "Стефания Экспресса" №43/44 Киев – Калуш – Ивано-Франковск.

Песня в честь мамы Стефании теперь звучит на вокзалах Украины как гимн Победы.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Поступок и выступление Kalush Orchestra на сцене "Евровидения" дает сил и сил всей Украине биться за Победу до последней ноты. А розовая шапочка как символ смелости и настойчивости калушских парней теперь становится еще одним брендом свободной и независимой Украины.

"Железнодорожники присоединяются к поздравлениям и дарят положительные эмоции всем пассажирам "Стефания Экспресса" №43/44 Киев – Калуш – Ивано-Франковск", — говорится в сообщении.

Отметим, группа Kalush Orchestra 15 мая выпустила эмоциональный клип на Stefania, снятый в руинах Бучи и Ирпеня. Лидер коллектива посвятил эту композицию своей маме. Но с началом полномасштабного вторжения России в Украину Stefania стала для многих символом борьбы и несгибаемости.

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