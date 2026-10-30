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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Лидеры двух стран поговорили с Путиным с согласия Зеленского: в МИД раскрыли подробности

Разговор лидеров Финляндии и Норвегии с Владимиром Путиным состоялся по согласованию с Киевом и преследовал конкретную цель. В МИД раскрыли, какое поручение перед этим дал европейским коллегам Владимир Зеленский.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Георгий Тихий

Георгий Тихий / © МИД Украины

Телефонный разговор руководителей Финляндии и Норвегии с Владимиром Путиным состоялся по предварительной договоренности с Украиной и имел четкую цель.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Как пояснил спикер МИД, тему и детали разговора согласовали на встрече в Осло с участием президента Украины Владимира Зеленского, спецпосланника США Стива Уиткоффа и лидеров двух северных стран. Тогда Владимир Зеленский попросил коллег передать Путину конкретные сигналы.

В МИД подчеркнули, что руководители Финляндии и Норвегии говорили от имени собственных стран, граничащих с Россией, а не от всей Европы. Украина поддерживает такие шаги только если они согласованы с Киевом, и выступает против любых самовольных разговоров с Путиным.

«Мы видим, что у некоторых лидеров появляется соблазн тоже, давайте мы тоже позвоним, поговорим с Путиным. Да это не работает. Если вы посмотрите на то, как совершался звонок лидеров Финляндии, Норвегии, Путина, то он был скоординирован с Украиной», — отметил дипломат.

В МИД подчеркнули, что сами по себе разговоры с Путиным не приносят пользы. Георгий Тихий призвал всех, кто стремится помочь мирному процессу, сначала консультироваться и согласовывать действия с Украиной, чтобы они были действительно эффективны.

Звонок Путину — последние новости

Напомним, 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере позвонили по телефону Владимиру Путину. Они передали Кремлю позицию Украины по завершению войны и призвали прекратить удары по украинской энергетике. После этого лидеры связались с президентом Владимиром Зеленским , рассказавшим подробности этих переговоров.

После этого в Кремле цинично заявили, что «фюрер» РФ Владимир Путин якобы готов поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, если тот сам позвонит по телефону.

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