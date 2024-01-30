Лидеры ЕС обещают продолжить военную поддержку Украины на саммите — СМИ

Лидеры Европейского Союза на саммите 1 февраля планируют подтвердить свою решимость продолжать оказывать "своевременную, предполагаемую и устойчивую военную поддержку" Украине.

Об этом пишет Reuters.

"Европейский Союз также подтверждает неотложную необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет", — говорится в проекте текста, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Проект выводов саммита оставляет открытым вопрос, пообещают ли лидеры также внести еще пять миллиардов евро на помощь Украине в фонд под названием "Европейский фонд мира", который используется для финансирования поставок оружия нашему государству.

Члены ЕС уже несколько месяцев спорят о будущей роли фонда в военной помощи в Украине, причем Германия предлагает сосредоточиться на двусторонней помощи от отдельных стран ЕС.

Идея выделения дополнительных пяти миллиардов евро включена в проект текста в квадратных скобках, что означает, что это все еще является предметом обсуждения.

Главной темой саммита в четверг в Брюсселе является попытка достичь согласия пакета финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро в четыре года, который был заблокирован Венгрией на предыдущем саммите в декабре.

Напомним, что Венгрия может в очередной раз наложить вето на предоставление Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы на саммите ЕС 1 февраля.

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