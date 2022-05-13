Лидеры европейских стран уже в следующем месяце обсудят членство Украины в ЕС

Лидеры европейских стран уже в следующем месяце обсудят членство Украины в ЕС

Уже в июне европейские лидеры обсудят заявку на вступление Украины в Евросоюз.

Еврокомиссия обрабатывает опросники, которые Украина уже передала ЕС.

Об этом говорится на сайте МИД Франции.

"Заявка Украины на членство в Европейском союзе, которую сейчас рассматривает Европейская комиссия, будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете следующего месяца", — сообщили во французском МИД.

В Министерстве подчеркнули, что Украина уже сегодня является частью европейской семьи.

Напомним, Украина уже передала две части анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Несмотря на это, в ОП говорят, что процедура присоединения Украины к Европейскому Союзу предусматривает определенные этапы, поэтому назвать конкретную конечную дату — сложно.

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