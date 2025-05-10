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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
86
Время на прочтение
1 мин

Лидеры "коалиции решительных" с президентом почтили память погибших воинов (фото, видео)

Чествование павших защитников состоялось на Майдане независимости.

Лидеры "коалиции решительных" почтили память погибших бойцов на Майдане Незалежности

Лидеры "коалиции решительных" почтили память погибших бойцов на Майдане Незалежности

В Киев 10 мая прибыли лидеры "коалиции решительных". Вместе с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской они почтили память погибших бойцов в войне России против Украины.

Кадры обнародовали в Сети.

Иностранные лидеры прибыли в украинскую столицу, чтобы, в частности, принять участие в церемонии возложения лампадок к мемориалу погибших защитников Украины. Действие прошло на Майдане Незалежности.

Среди членов делегации – Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Дональд Туск.

Также известно, что сегодня состоится встреча коалиции желающих. Во время нее должны обсудить постоянное прекращение огня.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящейся к важной встрече с лидерами коалиции Большого Союза. Речь идет о возможной новой международной инициативе по безопасности.

Дата публикации
Количество просмотров
86
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