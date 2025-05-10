Лидеры "коалиции решительных" с президентом почтили память погибших воинов (фото, видео)

Лидеры "коалиции решительных" почтили память погибших бойцов на Майдане Незалежности

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В Киев 10 мая прибыли лидеры "коалиции решительных". Вместе с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской они почтили память погибших бойцов в войне России против Украины.

Кадры обнародовали в Сети.

Дата публикации 10:42, 10.05.25 Количество просмотров 3 Лидеры "коалиции решительных" с президентом Украины почтили память погибших воинов

Иностранные лидеры прибыли в украинскую столицу, чтобы, в частности, принять участие в церемонии возложения лампадок к мемориалу погибших защитников Украины. Действие прошло на Майдане Незалежности.

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Среди членов делегации – Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Дональд Туск.

Также известно, что сегодня состоится встреча коалиции желающих. Во время нее должны обсудить постоянное прекращение огня.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящейся к важной встрече с лидерами коалиции Большого Союза. Речь идет о возможной новой международной инициативе по безопасности.