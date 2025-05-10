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- Украина
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Лидеры "коалиции решительных" с президентом почтили память погибших воинов (фото, видео)
Чествование павших защитников состоялось на Майдане независимости.
В Киев 10 мая прибыли лидеры "коалиции решительных". Вместе с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской они почтили память погибших бойцов в войне России против Украины.
Кадры обнародовали в Сети.
Иностранные лидеры прибыли в украинскую столицу, чтобы, в частности, принять участие в церемонии возложения лампадок к мемориалу погибших защитников Украины. Действие прошло на Майдане Незалежности.
Среди членов делегации – Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Дональд Туск.
Также известно, что сегодня состоится встреча коалиции желающих. Во время нее должны обсудить постоянное прекращение огня.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящейся к важной встрече с лидерами коалиции Большого Союза. Речь идет о возможной новой международной инициативе по безопасности.