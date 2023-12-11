Лидеры венгерских общин Закарпатья обратились к Орбану по поводу переговоров о вступлении Украины в ЕС

В заявлении представители венгерского национального сообщества Закарпатья обратились и к председателю Евросовета.

Лидеры венгерских общин Закарпатья призвали главу Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом говорится в сообщении "Европейской правды" со ссылкой на текст обращения.

В заявлении представители венгерского национального сообщества Закарпатья обратились к руководителям с "большой надеждой и просьбой о поддержке решения об открытии переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе, запланированного на 14-15 декабря 2023 года".

Лидеры венгерских общин отметили, что Украина в 2023 г. достигла значительного прогресса в выполнении рекомендаций Еврокомиссии по обеспечению прав национальных меньшинств.

"Новый законопроект, принятый украинским парламентом, существенно отражает интересы национальных меньшинств и пользуется нашей полной поддержкой", – заявили представители венгерского национального сообщества Закарпатья.

Они упорно призывали всех лидеров государств-членов ЕС продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции.

"Это продвижение в обеспечении демократии и прав национальных меньшинств является неотъемлемой частью Копенгагенских критериев членства, и мы верим, что Украина заслуживает поддержки ее усилий в этом направлении", — подчеркнули лидеры венгерских общин.

Обращение подписали лидеры всех ключевых объединений венгров, кроме КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья):

глава Береговского городского территориального общества Золтан Бабяк,

председатель Береговского районного совета Карло Резеш,

глава Демократического союза венгров Украины (УМДС) Ласло Зубанич,

лидер "Фонда украино-венгерского регионального развития молодежи" Иосиф Резеш,

депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Брюсселе пытается спасти украинские решения саммита лидеров, среди которых начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Известно, что Венгрия блокирует все вопросы по Украине на саммите ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Хавьера Милея в Национальном конгрессе в Буэнос-Айресе.

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