Лидеры венгерских общин Закарпатья обратились к Орбану по поводу переговоров о вступлении Украины в ЕС

В заявлении представители венгерского национального сообщества Закарпатья обратились и к председателю Евросовета.
Лидеры венгерских общин Закарпатья призвали главу Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Об этом говорится в сообщении "Европейской правды" со ссылкой на текст обращения.
В заявлении представители венгерского национального сообщества Закарпатья обратились к руководителям с "большой надеждой и просьбой о поддержке решения об открытии переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе, запланированного на 14-15 декабря 2023 года".
Лидеры венгерских общин отметили, что Украина в 2023 г. достигла значительного прогресса в выполнении рекомендаций Еврокомиссии по обеспечению прав национальных меньшинств.
"Новый законопроект, принятый украинским парламентом, существенно отражает интересы национальных меньшинств и пользуется нашей полной поддержкой", – заявили представители венгерского национального сообщества Закарпатья.
Они упорно призывали всех лидеров государств-членов ЕС продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции.
"Это продвижение в обеспечении демократии и прав национальных меньшинств является неотъемлемой частью Копенгагенских критериев членства, и мы верим, что Украина заслуживает поддержки ее усилий в этом направлении", — подчеркнули лидеры венгерских общин.
Обращение подписали лидеры всех ключевых объединений венгров, кроме КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья):
- глава Береговского городского территориального общества Золтан Бабяк,
- председатель Береговского районного совета Карло Резеш,
- глава Демократического союза венгров Украины (УМДС) Ласло Зубанич,
- лидер "Фонда украино-венгерского регионального развития молодежи" Иосиф Резеш,
- депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Брюсселе пытается спасти украинские решения саммита лидеров, среди которых начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Известно, что Венгрия блокирует все вопросы по Украине на саммите ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Хавьера Милея в Национальном конгрессе в Буэнос-Айресе.
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