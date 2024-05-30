"Лига Аэроразведки 3.0": поддержите сбор на беспилотные авиационные комплексы

1+1 media совместно с Фондом "Вернись живым" и Украинской Премьер-Лигой реализует проект "Лига Аэроразведки 3.0". В его пределах собирают 48 млн. гривен.

Средства будут направлены на 16 специально оборудованных мобильных пунктов управления БпАК — беспилотных авиационных комплексов. Теперь удалось собрать 15 млн грн.



Передвижные пункты управления, приобретенные в рамках проекта "Лига аэроразведки 3.0", будут универсальны для разных типов разведывательных БпАКов. Из переоборудованных бусов смогут управлять, например, "ШАРКами" и "Аистами-100", которые от точки взлета могут разведывать, передавать цели и корректировать огонь артиллерии, HIMARS и Storm Shadow на глубину до 60 км.



Сплачиваемся ради победы! Слава Україні!

Ссылка на сбор — " Лига аэроразведки 3.0"