Ликвидация экс-нардепа Кивы: все, что известно о личности и смерти предателя Украины

Коллаборант долго работал на Кремль, но больше не сможет.

В среду, 6 декабря, предателя Украины Илью Киву обнаружили мертвым в Подмосковье. Это подтвердила как российская, так и украинская стороны.

О личности Ильи Кивы и о судьбе скандального политика – читайте в материале ТСН.ua.

Любил РФ – в ней и нашел покой

Сразу несколько росЗМП начали активно обсуждать инцидент с "загадочной" смертью Ильи Кивы. Как сообщил пропагандистский телеграмм-канал Mash, тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили под Москвой в коттеджном поселке. В "РИА Новости" детализировали, что убитого Киву обнаружили на территории гостиницы "Величъ Кантри Клаб" в Супоневом Одинцовского района — у него была рана в районе виска и гулянье на голове.

Вызвавшую сомнения информацию лаконично подтвердила российская пропагандистка Маргарита Симоньян в Telegram: "Киву убили".

Украинские источники также оперативно сообщили о том, что коллаборант отправился "на концерт к Кобзону". Так, общественный активист и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram написал: "Мои источники подтверждают ликвидацию Кивы".

Всем изменникам приготовиться!

Смерть скандального беглеца Ильи Кивы прокомментировали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона, предатель действительно убит. Еще один предатель, работавший против нашего государства, поддерживая захватническую политику РФ, получил примечание "минус". А мы, конечно, не можем этому не радоваться.

"Можем подтвердить, что Кива — "все". И такая судьба будет спекать и других предателей Украины, а также приспешников путинского режима", — сказал он.

Поработала СБУ

По данным источников ТСН, уничтожение любителя России Ильи Кивы – спецоперация СБУ.

Пропагандиста, коллаборанта и беглеца ликвидировали из стрелкового оружия.

Что известно об Илье Киве

Экс-нардеп от партии ОПЗЖ Илья Кива родился в украинской Полтаве, но это не помешало ему стать ярым поклонником Российской Федерации и всего, что с ней связано. К примеру, в эфире кремлевского канала он выступал за "слияние Украины и России". Мол, "славянские народы должны воссоединиться, чтобы дать отпор Западу".

В преддверии полномасштабного вторжения, в январе 2022 года, коллаборант скрылся из Украины. Впоследствии он активно оправдывал террористические действия оккупантов и намеревался просить политическое убежище в России. ДБР заявило, что объявляет Киву в международный розыск.

После начала полномасштабной агрессии РФ, в апреле 2022 года, скандального Илью Киву лишили статуса народного депутата Украины.

Пророссийский политик призвал российское руководство применить ядерное оружие против Украины. Эти высказывания очень заинтересовали ГУР.

Кива неоднократно доказывал, что испытывает серьезные проблемы со здравым смыслом. Как-то он решил искренне поблагодарить кремлевского диктатора Владимира Путина "от себя и миллионов украинцев" за кровопролитную войну в Украине. Ничего нового, только повторение кремлевских тезисов о "русском мире" и "Киев — мать городов русских", а также циничное восхваление русских солдат, которые, в больном воображении Кивы, "освобождают русский народ". Ненормальный действительно верил, что однажды "украинцы и россияне станут рядом". Что ж, эти розовые мечты останутся с ним навсегда.

В целом ДБР сообщило Илье Киви подозрение:

в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

государственной измене и распространении коммунистической, нацистской символики;

пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов;

пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти.

В ноябре 2023 года львовский суд вынес приговор Киви по делу о госизмене. Его заочно приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества.

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