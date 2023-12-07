Ликвидация Ильи Кивы: в ГУР обратились к другим предателям и коллаборантам

После ликвидации бывшего нардепа и беглеца Ильи Кивы разведка обратилась к другим предателям и коллаборантам и подчеркнула, что единственным безопасным путем для них является сдаться Украине.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Мы можем подтвердить и констатировать факт (ликвидации Кивы – ред.). И хотим обратиться к другим коллаборантам и предателям, военным преступникам – наиболее безопасным путем для вас является сдача группе украинского правосудия. Тем более когда есть уже приговор. Относительно справедливого наказания – безусловно оно догонит каждого преступника", — подчеркнул Юсов.

Также он объяснил, почему пропагандисты не распространяют в Сети фото с места гибели Кивы. По словам Юсова, для российских пропагандистов ликвидация Кивы является "болезненным и чувствительным" инцидентом.

"Илья Кива был одним из лиц рашистской пропаганды в последнее время. И, конечно, эта история для российских пропагандистов, ее чрезмерная популяризация особенно болезненна и чувствительна. Поэтому, возможно, мы и видим такие результаты", — отметил он.

Напомним, в среду, 6 декабря, предателя Украины Илью Киву обнаружили мертвым в Подмосковье. Все, что известно о его ликвидации – читайте ЗДЕСЬ.

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