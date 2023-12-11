Ликвидация Ильи Кивы: в СБУ прокомментировали вероятную причастность к убийству предателя

Служба безопасности Украины отреагировали на убийство предателя Ильи Кивы в Подмосковье. СБУ не подтверждает и не опровергает вероятную причастность к ликвидации бывшего нардепа.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины проводит очень много успешных спецопераций, в том числе тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины. И как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам", — сказано в заявлении.

В СБУ отмечают, что все детали спецопераций украинцы узнают после победы.

"Также Василий Малюк неоднократно подчеркивал, что враги Украины обязательно будут отвечать за свои преступления : и перед Богом, и перед украинским народом – по закону и по морали. Ситуация с ликвидацией Ильи Кивы только подтверждает эти слова. А все детали спецопераций СБУ узнает после нашей неизбежной Победы", – прокомментировали в СБУ.

Напомним, в среду, 6 декабря, вечером предателя Украины экснардепа Илью Киву нашли мертвым в Подмосковье. По сообщениям украинских СМИ, к убийству причастна СБУ.

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