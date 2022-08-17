Ликвидация или реорганизация: Ткаченко дал разъяснение относительно Довженко-Центра

Накануне в Центре заявили, что Государственное агентство Украины по кино выдало приказ о его реорганизации. Что это значит?..

Государственное агентство Украины по кино выдало приказ о реорганизации Довженко-Центра.

Как заявили в Центре, это "де-факто означает ликвидацию национального киноархива".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал заявление Довженко-Центра.

"О Довженко-Центре о якобы-то его ликвидации. Было принято соответствующее решение Кабинета Министров Украины от 10 ноября 2021 г. № 1183, согласно которому Госкино больше не подчиняется Министерству культуры и информационной политики Украины. С 2021 года Госкино направляется и координируется напрямую Кабинетом Министров Украины", — сообщил Ткаченко.

Он подчеркнул, что программа любой реорганизации теперь исключительно прерогатива Госкино.

"В решении Госкино относительно Довженко-Центра речь идет о ликвидации, а только о реорганизации. Мы в любом случае против ликвидации и пренебрежения кинонаследием. Но уверен, что разъяснение Госкино расставит все точки над "и"", — отметил министр.

Напомним, Национальный центр Александра Довженко — государственный киноархив, в коллекции которого находится самое большое собрание украинского киноискусства. Он хранит десятки тысяч фильмов и документов, уникальную коллекцию экспонатов Музея кино, имеет свою лабораторию для кинокопирования и является единственным государственным дистрибьютором, которому принадлежат права на все анимационные фильмы студии "Укранимафильм".

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