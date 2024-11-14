Ликвидация капитана Транковского в Крыму: как реагируют оккупанты — пресс-секретарь ВМС Украины

Переезд семей российских военных из Крыма в Новороссийск свидетельствует о том, что они осознают опасность.

Ликвидация начальника штаба бригады ракетных кораблей Черноморского флота РФ капитана Валерия Транковского деморализует оккупантов. Участились случаи вывоза российскими военными своих семей из Крыма в Новороссийск.

Об этом заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Общественного радио".

“Остальные оккупанты, которые жмут на кнопки, которые считают, что они находятся в зоне недостижимости, например, военные летчики, которые наносят удары со стратегических бомбардировщиков по территории Украины и считают, что они за пределами наказания, должны оглядываться и понимать, что на самом деле это не так”, — подчеркнул он.

Дмитрий Плетенчук отметил, что переезд семей российских военных из Крыма в Новороссийск свидетельствует о том, что они осознают эту опасность.

“Среди пришедших в Крым где-то уже около года появился такой тезис, что Россия здесь не навсегда. Вот где-то, может, в начале этого года они начали понимать, что после того, как произошло несколько таких важных кейсов, знаковых, таких как уничтожение паромной переправы, нефтехранилища, они стали понимать, что единственное, что до сих пор как-то их держит на плаву. это так называемый Крымский мост, который, кстати, не позволяет полностью обеспечивать военную логистику из-за повреждений", – отметил он.

Плетенчук добавил, что ликвидация такого высокопоставленного чиновника как Транковский важна ввиду функций, которые он выполнял как начальник штаба.

“Начальник штаба – это ключевая фигура в любом подразделении... Управляет процессами, контролирует их и отвечает перед командиром за то, как эти процессы происходят именно начальник штаба. Фактически это тот человек, от которого зависит успешность выполнения боевых задач”, — подчеркнул он.

По словам Плетенчука, ситуация с кадрами на российском Черноморском флоте остается проблемной.

Напомним, в Севастополе ликвидировали еще одного военного преступника – руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей ЧФ РФ капитана 1 ранга Валерия Транковского. Его автомобиль взорвался во время движения оккупированным городом.

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