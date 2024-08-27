Ликвидация Крымского моста: Зеленский прокомментировал резонансное заявление ГУР

Накануне в разведке заявили, что Украины имеет соответствующие наработки по Крымскому мосту. ГУР МО умеет удивить информационное пространство, это правда.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина-2024. Независимость".

"Я думаю так: если мы хотим, чтобы что-то случилось рано или поздно, нужно, чтобы сначала оно произошло, а потом сказать об этом", – высказался Зеленский.

Ранее мы писали о том, что Силы обороны Украины разработали план возвращения Крыма под контроль Украины. В частности, речь идет об уничтожении Крымского моста.

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