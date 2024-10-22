Ликвидация МСЭК: что будет с теми, кто "купил" инвалидность – в ОП ответили

На фоне коррупционных скандалов у МСЭК с покупкой фиктивных инвалидностей в Украине проведут проверки диагнозов у всех должностных лиц, оформивших инвалидность.

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук в эфире " Мы Украина".

Она анонсировала "неотложные и скорые проверки фальшивых диагнозов" всех должностных лиц.

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"Привлечение к ответственности лиц, причастных к фальсификациям и злоупотреблениям, а также безотлагательные изменения в законодательство – на все обо всем очень мало времени и президент ждет результата. Правительство отвечает за законодательные инициативы. В частности Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно подать изменения в законодательство, принять их и ввести в действие. У нас есть месяц на такие изменения", – рассказала Ирина Верещук.

Кроме того, она анонсировала в ближайшие дни кадровые решения, касающиеся ситуации со злоупотреблениями по оформлению фальшивых инвалидностей должностным лицам.

Напомним, сегодня, 22 октября, президент Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК. Позже на сайте главы государства был опубликован указ о ликвидации МСЭКов.

На фоне скандала с МСЭК генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку.

Со своей стороны в СБУ отчитались, что с начала года объявили о подозрении 64 должностным лицам МСЭК и отменили более 4 тысяч выводов об инвалидности.

Грандиозные скандалы с МСЭК! Громкая отставка генпрокурора! Тотальные проверки!

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