Ликвидация МСЭК и мобилизация людей с инвалидностью: в Минздраве опровергли фейки

Повторный осмотр по установлению инвалидности не является обязательным для всех мужчин 25-60 лет.
В Сети распространились фейки о том, что с 1 января 2025 года людей с инвалидностью будут мобилизовать из-за ликвидации МСЭК и якобы автоматической отмены статуса инвалидности.
В Министерстве здравоохранения сделали на этот счет официальное разъяснение.
"Все люди, имеющие статус инвалидности, продолжат получать льготы, услуги, помощь и отсрочку от мобилизации на основании заключения МСЭК в течение срока его действия", — говорится в сообщении.
В Минздраве опровергли как ложную информацию о том, что все мужчины с инвалидностью в возрасте 25-60 лет должны пройти повторный осмотр по установлению инвалидности.
В ведомстве подчеркнули, что эта категория людей будет проходить повторный осмотр только в том случае, если в течение 2022-2024 годов они должны были пройти его, но не смогли по уважительным причинам и в соответствии с исключениями в законодательстве во время военного положения.
"И МСЭК, и экспертные команды из врачей-практиков, которые их заменят с 1 января 2025 года, устанавливают или отменяют инвалидность исключительно на основе критериев, определенных в законодательстве", — уверяют в Минздраве.
Что останется без изменений?
Статус инвалидности гарантирует отсрочку от мобилизации, доступ к льготам, социальным гарантиям и помощи.
Как изменится процесс?
Вместо МСЭК с 1 января 2025 года будут работать экспертные команды врачей. Они будут оценивать повседневную работу человека прозрачно и по четким критериям.
Прохождение повторных обзоров
Все, кто имеет ограничение повседневного функционирования, то есть законные основания для статуса инвалидности, будут проходить оценивание экспертной командой практикующих врачей в предусмотренный срок.
Если инвалидность установлена бессрочно, оценку проходить не обязательно, только по собственному желанию: все льготы, гарантии и выплаты остаются в силе.
Если человек в течение 2022-2024 годов должен был пройти повторное освидетельствование, но не смог его пройти по уважительным причинам и в соответствии с исключениями, предусмотренными в законодательстве на время военного положения, то его нужно будет пройти:
- мужчинам 25-60 лет с 2 или 3 группой инвалидности – до 1 ноября 2025 года;
- всем другим пациентам (за исключением перечисленных ниже случаев) – до 1 апреля 2026 года.
Исключение — невозможность повторного осмотра по следующим причинам:
- люди находятся на территориях, где ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях;
- пациенты с тяжелыми нарушениями функций организма (не имеют конечности или какого-либо из парных органов, не слышат или не видят, имеют онкологическое или психическое заболевание);
- действующие военнослужащие ВСУ и других военных формирований – для них статус инвалидности остается в силе на период прохождения военной службы и в течение 60 дней со дня увольнения со службы.
Напомним, с 1 января 2025 года скомпрометированные коррупционным скандалом медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) будут ликвидированы как юридические лица, а их заменят врачи многопрофильных больниц, которые будут оценивать потерю функциональности. До этого времени будут пересматривать статус лица с инвалидностью только у определенных граждан (правохранителей, прокуроров, представителей органов власти).
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