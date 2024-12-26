Ликвидация МСЭК и мобилизация людей с инвалидностью: в Минздраве опровергли фейки

Повторный осмотр по установлению инвалидности не является обязательным для всех мужчин 25-60 лет.

В Сети распространились фейки о том, что с 1 января 2025 года людей с инвалидностью будут мобилизовать из-за ликвидации МСЭК и якобы автоматической отмены статуса инвалидности.

В Министерстве здравоохранения сделали на этот счет официальное разъяснение.

"Все люди, имеющие статус инвалидности, продолжат получать льготы, услуги, помощь и отсрочку от мобилизации на основании заключения МСЭК в течение срока его действия", — говорится в сообщении.

Также читайте МСЭК ликвидируют: что будет теперь с назначением инвалидности

В Минздраве опровергли как ложную информацию о том, что все мужчины с инвалидностью в возрасте 25-60 лет должны пройти повторный осмотр по установлению инвалидности.

В ведомстве подчеркнули, что эта категория людей будет проходить повторный осмотр только в том случае, если в течение 2022-2024 годов они должны были пройти его, но не смогли по уважительным причинам и в соответствии с исключениями в законодательстве во время военного положения.

"И МСЭК, и экспертные команды из врачей-практиков, которые их заменят с 1 января 2025 года, устанавливают или отменяют инвалидность исключительно на основе критериев, определенных в законодательстве", — уверяют в Минздраве.

Что останется без изменений?

Статус инвалидности гарантирует отсрочку от мобилизации, доступ к льготам, социальным гарантиям и помощи.

Как изменится процесс?

Вместо МСЭК с 1 января 2025 года будут работать экспертные команды врачей. Они будут оценивать повседневную работу человека прозрачно и по четким критериям.

Прохождение повторных обзоров

Все, кто имеет ограничение повседневного функционирования, то есть законные основания для статуса инвалидности, будут проходить оценивание экспертной командой практикующих врачей в предусмотренный срок.

Если инвалидность установлена бессрочно, оценку проходить не обязательно, только по собственному желанию: все льготы, гарантии и выплаты остаются в силе.

Если человек в течение 2022-2024 годов должен был пройти повторное освидетельствование, но не смог его пройти по уважительным причинам и в соответствии с исключениями, предусмотренными в законодательстве на время военного положения, то его нужно будет пройти:

мужчинам 25-60 лет с 2 или 3 группой инвалидности – до 1 ноября 2025 года;

всем другим пациентам (за исключением перечисленных ниже случаев) – до 1 апреля 2026 года.

Исключение — невозможность повторного осмотра по следующим причинам:

люди находятся на территориях, где ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях;

пациенты с тяжелыми нарушениями функций организма (не имеют конечности или какого-либо из парных органов, не слышат или не видят, имеют онкологическое или психическое заболевание);

действующие военнослужащие ВСУ и других военных формирований – для них статус инвалидности остается в силе на период прохождения военной службы и в течение 60 дней со дня увольнения со службы.

Напомним, с 1 января 2025 года скомпрометированные коррупционным скандалом медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) будут ликвидированы как юридические лица, а их заменят врачи многопрофильных больниц, которые будут оценивать потерю функциональности. До этого времени будут пересматривать статус лица с инвалидностью только у определенных граждан (правохранителей, прокуроров, представителей органов власти).

Читайте также: