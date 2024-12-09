Ликвидация начальника Оленовской колонии в Краматорске: гибель Евсюкова подтвердили

Начальник Оленовской колонии Сергей Евсюков погиб в результате подрыва автомобиля в Краматорске. Хотя россияне и говорят о якобы 100 граммах тротила, на самом деле взрыв был достаточно мощный.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Это действительно очень хорошая новость. Это то возмездие, которая неотвратима. Вряд ли кому-то на оккупированных территориях удастся ее избежать"

Он добавил, что жене Евсюкова из-за взрыва оторвало ногу.

Напомним, в центре оккупированного Донецка произошел взрыв внедорожника. По меньшей мере два человека получили ранения.

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