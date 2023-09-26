Ликвидация оккупантов под Херсоном: журналисты идентифицировали место потенциального удара HIMARS

Официально СБУ не сообщала об ударе, но речь идет о "бавовне", которая произошла 18 сентября.

Схемы смогли идентифицировать место потенциального удара ракетами HIMARS по штабу российских войск под Херсоном. Об этом журналистам сообщили источники в Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Появилось эксклюзивное видео недавней "бавовны" во временном пункте управления россиян под Херсоном. Благодаря наведению СБУ, ракета HIMARS "приняла участие" в ежедневном совещании российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии. Совещание закончилось досрочно: 8 имеют статус "200", семеро – "300", – сообщили источники в СБУ.

Обнародованное видео позволило журналистам идентифицировать локацию. Так, это район населенного пункта Раденск на Херсонщине.

Ранее отмечалось, что во временном пункте управления оккупантов под Херсоном произошел мощный "хлопок". В результате удара HIMARS было ликвидировано 8 офицеров РФ.

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