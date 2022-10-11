Ликвидация последствий обстрелов Украины: в 180 селах и городах остаются перебои с электроэнергией

10 октября из-за ракетной атаки на Украину было обесточено более 1300 населенных пунктов. Сегодня перебои со светом остались в 180 селах и городах.

В результате ракетных ударов по Украине перебои с электроэнергией остаются в 180 населенных пунктах.

Об этом сообщил во время брифинга в медиацентре "Укринформ" спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

По его словам, в понедельник, 10 октября, во время массированного удара по Украине российские ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в 13 областях и Киеве. Возник 51 пожар. На данный момент все пожары ликвидированы и энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Всего в результате вчерашних ракетных ударов было обесточено более 1300 населенных пунктов в 15 областях Украины. Благодаря работе энергетиков, спасателей и коммунальщиков в большинстве населенных пунктов электроснабжение уже восстановлено. В настоящее время перебои со светом остаются в 180 населенных пунктах.

В общей сложности было повреждено 205 объектов, из которых 45 частных домов, 30 многоэтажных домов и объекты критической инфраструктуры.

Над ликвидацией последствий ракетных ударов работали более тысячи специалистов ГСЧС и 120 единиц специальной пожарно-спасательной техники, добавил спикер ведомства.

Атака на энергосистему Украины

10 октября атака России на энергосистему Украины стала самой масштабной с начала войны. Оккупанты наносили удары по всей цепи поставки электроэнергии. В частности, в результате ракетного удара по Львову около 90% города оказалось без электроснабжения. 11 октября российская армия вновь нанесла массированный ракетный удар по Львовской области. Оккупанты повторно обстреляли несколько подстанций, часть из них – полностью уничтожена.

Накануне Россия в разных городах Украины повредила обстрелы 11 важных энергетических инфраструктурных объектов. По состоянию на сегодняшний день электроэнергию возобновили.

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