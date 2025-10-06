Ликвидация ОСГВ "Днепр" под командованием Драпатого: в Генштабе объяснили причину

Главком Александр Сырский расформировал ОСГВ «Днепр» / © Александр Сырский

Реклама

В Генеральном штабе ВСУ говорят, что оперативно-стратегическая группировка войск «Днепр» прекратила свою деятельность в связи с внедрением корпусной реформы.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии «Украинской правде».

«ОСГВ „Днепр“ не было штатной структурой, а было временной. В связи с принятием корпусами своих полос ответственности и с целью улучшения управления войсками потребность в существовании оперативно- стратегических группировок отпала. Именно поэтому ОСГВ „Днепр“ прекратило свое существование. Генерал-майор Михаил Драпатый занимает штатную должность командующего Командования объединенных сил Вооруженных сил Украины. Должность командующего ОСГВ „Днепр“ не является штатной и он занимал ее по совместительству. Следует отметить, что генерал-майор Драпатый продолжит руководить соответствующим комплектом войск в районе боевых действий»., — сказал он.

Реклама

В Генштабе уверяют, что ликвидация ОСГВ «Днепр» не ухудшит управляемость войсками и не повлияет негативно на оперативную ситуацию на линии боевого соприкосновения. Эти изменения, мол, призваны улучшить управление войсками.

«Генерал-майор Михаил Драпатый остается в должности командующего Командования объединенных сил и плодотворно работает бок о бок с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генералом Александром Сырским», — отметил спикер Генштаба.

В конце сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский расформировал оперативно-стратегическую группировку «Днепр» (бывшая «Хортица»).

ОСГВ «Днепр» отвечал за значительную часть фронта от Запорожья до Харьковщины, в частности распределение боеприпасов между бригадами. Его функции теперь передаются группировкам войск и новосозданным корпусам.

Реклама

Зона ответственности Драпатого при этом уменьшится примерно вдвое. Один из собеседников УП, опытный военный, назвал это «способом убрать конкурента».