Ликвидация сети U420 из пленок НАБУ: Небытов раскрыл правду об операции полиции против наркокартеля "Химпром"

Заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Небытов, операция против «Химпрома» и ликвидация U420

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Замглавы Национальной полиции Андрей Небытов описал весь процесс ликвидации наркоструктуры U420 в Украине. По его словам, опубликованные НАБУ и САП аудиозаписи разговоров между «Мексиканцем» и компанией состоялись в тот же период, когда полиция вела расследование по транснациональному наркокакртелю «Химпром».

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

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Небытов рассказал о том, как в Украине работала сеть наркошопов U420, связанная с наркокартелем «Химпром», а также о работе правоохранителей по документированию деятельности группировки.

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«Все мы видели вчера презентацию досудебного расследования с аудиозаписями, где уголовный бизнес договаривается с разными чиновниками. Может показаться, что злоумышленники непреодолимы и всевластны. Но это не так», — заметил замглавы Нацполиции.

По словам Небытова, его сообщение должно напомнить о работе сотрудников Департамента борьбы с наркопреступностью (ДБН), Главного следственного управления (ГСУ) и Департамента уголовного розыска Нацполиции. Он отметил, что правоохранители долго документировали преступную деятельность «Химпрома», несмотря на угрозы расправой над их семьями, попытки подкупа на миллионы долларов и медийное давление.

Международная операция по ликвидации колцентров «Химпрома» и сети U420

Небытов рассказал о масштабной международной операции, которую Нацполиция Украины провела совместно с Интерполом, Управлением по борьбе с наркотиками США, а также правоохранительными органами Казахстана и Албании. Ее целью была ликвидация вербовочных звеньев, в частности, колцентров «Химпрома», и сети наркошопов U420.

«Хочу отметить, что разговоры о подкупе должностных лиц, передаче денег, разговоры о функционировании магазинов U420, которые вы услышали в „Карфагене“, проходили как раз в это время, когда Национальная полиция Украины вела активное документирование наркокартеля, начиная с сентября 2025 по апрель 2026 года«, — акцентировал заместитель главы Нацполиции.

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Он отметил, что именно в этот период представители группировки пытались установить контакты с полицейскими и договориться с ними. В то же время, по словам Небытова, злоумышленники оказывали давление на правоохранителей, инициировали заказные «расследования» через «независимых» журналистов и угрожали руководителю Департамента по борьбе с наркопреступностью Дмитрию Торгалу и другим полицейским.

Детали расследования по «Химпрому» и U420

По словам замглавы Нацполиции, в 2025 году сотрудники ДБН получили информацию о планах международного наркокартеля «Химпром» развернуть в Украине сеть наркошопов. Через эти магазины, по полученным данным, планировалось продавать продукцию с синтетическим каннабиноидом «пенака».

Небытов отметил, что на тот момент «пенака» не входила в список запрещенных веществ в Украине, поэтому юридически она не считалась наркотиком.

«Сентябрь 2025: Национальная полиция Украины инициирует перед Минздравом вопрос о внесении ПИНАКА в перечень запрещенных«, — указал заместитель главы Нацполиции.

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Он также пояснил, что процедура внесения вещества в список запрещенных предусматривает ряд регламентных этапов. В частности, необходимы согласования центральных органов исполнительной власти — Минздрава, Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, МВД, Нацполиции, Минфина, Государственной таможенной службы, Минэкономики, Офиса генпрокурора и Минюста Украины.

После этого предусмотрено общественное обсуждение продолжительностью не менее 30 дней, а далее проект должен получить согласование Государственной регуляторной службы Украины. Небытов отметил, что именно из-за продолжительности этой процедуры соответствующее постановление вступило в силу только в феврале 2026 года, введя ограничение обращения вещества «пенака».

«Это решение — результат раннего выявления рисков, связанных с распространением новых психоактивных веществ, и оно было направлено на защиту жизни и здоровья граждан», — отметил заместитель главы Нацполиции.

Ликвидация силового блока «Химпрома»

Небытов рассказал, что параллельно Департамент уголовного розыска вместе со следователями Главного следственного управления приступил к активной фазе документирования деятельности «Химпрома» и системной ликвидации его силового блока.

По его словам, организаторы использовали это подразделение «Химпрома» для осуществления насильственных атак против своих оппонентов. Речь шла, в частности, об обливании кислотой, поджоге, стрельбе из автоматического оружия по окнам, применении взрывчатки и умышленных наездах грузовиками во двор.

«В общей сложности мы задержали не два, не три, а 23 исполнителя преступной сети, включая лидеров криминального мира. По состоянию на сейчас трое уже осуждены», — сообщил заместитель главы Нацполиции.

Уничтожение 105 наркошопов U420 и подозрения причастным

Небытов сообщил, что в апреле 2026 года правоохранители перешли к реализации наработок по сети U420. По его словам, все 105 магазинов были полностью ликвидированы.

«Апрель 2026 года: вышли на реализацию и все 105 наркошопов U420 уничтожены под ноль. На сегодняшний день не возобновил свою работу ни один магазин, несмотря на то, что некоторые «умники» предвещали им открытие через неделю/месяц», — говорится в сообщении.

Замглавы Нацполиции отметил, что во время проведения операции правоохранители изъяли весь запрещенный товар и даже вывески магазинов.

По его словам, в рамках расследования был наложен арест на 416 счетов хозяйствующих субъектов, которые использовались для легализации средств, полученных в рамках схемы. Кроме того, на криптокошельках арестовали 4 млн. USDT.

«Именно в видеопрезентации расследования НАБУ и САП Буркин говорит об этой реализации Национальной полиции и пытается выяснить информацию об адресе обысков и договориться о неизвлечении товара, несообщении о подозрении работникам. Но не случилось, как предполагалось», — заметил Небытов.

Он сообщил, что шестерым активным участникам и менеджерам сети объявили о подозрении в сбыте наркотиков. Отдельно заместитель главы Нацполиции отметил, что «организатору преступного сообщества „Химпром“ Егору Буркину«, который фигурирует на пленках НАБУ под псевдонимом „Мексиакнец“, сообщили о подозрении в организации вербовочных колцентров и объявили его в международный розыск.

В рамках этого уголовного производства, по словам Небытова, было назначено 2800 экспертиз. Также правоохранители выявили признаки других экономических преступлений, детали которых не разглашаются.

Задержание 17 участников преступного сообщества

Замглавы Нацполиции сообщил, что в июле 2026 года в рамках JIT — совместного международного расследования — в Казахстане было задержано 17 участников преступного сообщества.

Операция по колцентрам и розыск Буркина

«Август 2026. Третий этап реализации по вербовочным call-центрам: 7 человек задержаны, 9 фигурантам сообщено о подозрении, среди них — лидеру ХИМПРОМа Егору Буркину. 05.08.2026 Егор Буркин объявлен как заказчик в очередной международный розыск за насильственные преступления«, — говорится в сообщении заместителя главы Нацполиции.

В сентябре того же года Буркин был объявлен в международный розыск за организацию вербовочных колцентров на территории Украины.

«До настоящего времени работа продолжается и это еще не все подозрения участникам наркокартеля, включая его организатора», — акцентировал Небытов.

Он добавил, что эти данные являются лишь кратким изложением масштабной оперативно-следственной работы, к которой были привлечены сотни полицейских. Правоохранители проделали свою работу, несмотря на давление.

Также заместитель главы Нацполиции обратил внимание, что записи по запугиванию и попыткам подкупа полицейского правоохранители обнародовали еще в апреле 2026 года.

«Фактически у нас есть доказательства одного периода. Но из разных источников. Видео прилагаю. Советую досмотреть до конца. Чтобы обладать полной картиной», — написал Небытов.

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Что было бы, если бы преступные планы фигурантов «Карфагена» стали реальностью

Небытов предложил смоделировать ситуацию, при которой договоренности, о которых идет речь на записях НАБУ, САП и Национальной полиции Украины, были бы достигнуты, а озвученные фигурантами преступные планы действительно удалось бы реализовать.

«По этой логике: синтетический каннабиноид ПИНАКА в результате коррупционных действий „Мексиканца“ в Минздраве и МВД был бы не запрещен. Ведь по словам Мексиканца он давал 500 и обещал делиться ежемесячно», — написал заместитель главы Нацполиции.

По такому сценарию, отметил Небытов, Торгал мог бы лишиться должности, а против него и его семьи могли бы применить насилие. На аудиозаписях «Мексиканец» предлагал за это 2 млн. дол.

«На наших улицах было бы не 105 наркошопов, как во время реализации НПУ, а уже почти за 200. Потому что по словам с пленок: «НПУ провели фейковые обыски и не трогали товар и менеджеров», — указал заместитель главы Нацполиции.

Он также отметил, что при таком развитии событий правоохранители не наложили бы арест на 416 счетов хозяйствующих субъектов, которые были привлечены к схеме легализации незаконно полученных средств. Кроме того, не был бы наложен арест на 4 млн. USDT, которые хранились на криптокошельках.

По словам Небытова, не было бы и задержаний, и сообщений о подозрении почти 40 участникам наркокартеля. Также Буркин не получил бы двух дополнительных подозрений, и его не объявили бы в международный розыск.

Ни один уничтоженный Нацполицией в апреле наркошоп не возобновил работу

Небытов подчеркнул, что ни один из наркошопов, ликвидированных Нацполицией в апреле 2026 года, после этого не возобновил работу. По его словам, стражи порядка продолжают работу по полной ликвидации преступной сети, а основную роль в этом процессе играет Национальная полиция Украины.

«Я показал вам факты! Это конкретные события, которые уже произошли. Поэтому категорически не воспринимаю аудио-разговоры о планах злоумышленников или других посторонних до того, как эти планы не состоялись в реальности. По такой логике можно назвать любую известную фамилию и это, к сожалению, будет доказательством для общества в участии в преступной деятельности?! Я понимаю, для этого не нужно долго думать», — говорится в сообщении заместителя главы Нацполиции.

Он отметил, что именно следователи и оперативники подразделений по борьбе с наркопреступностью и уголовному розыску Нацполиции стали основной силой в ликвидации проекта U420 и преследовании Буркина.

«А все разговоры на записях по этому проекту U420 касаются только собственных неосуществимых преступных планов участников этой транснациональной преступной группировки, которые пытались договором, подкупом, шантажом решить свои вопросы распространения синтетического каннабиса в Украине», — заявил Небытов.

Он пояснил, что решил опубликовать свое сообщение после появления видео НАБУ и САП, поскольку у общества могло создаться впечатление, что Нацполиция причастна к «крышеввнию наркоторговли».

«Это недопустимо в отношении тех сотрудников ГСУ, ДКР, ДБН, которых запугивали, заказывали семьи, в том числе дети которых жили под давлением. Они положили годы, чтобы получить сегодня не благодарность, а хейт и обвинения«, — высказался замглавы Нацполиции.

Он добавил, что значительная часть медиа сосредоточила внимание именно на утверждениях о возможной причастности Нацполиции к наркоторговле. В то же время Небытов отметил, что не исключает существование отдельных случаев недобродельного поведения среди правоохранителей, однако не считает это системным явлением.

Замглавы Нацполиции выразил поддержку правоохранителям, которые, несмотря на психологическое, физическое и материальное давление, продолжают добросовестно выполнять свои обязанности.

«Этот хейт пройдет, а результаты вашей работы останутся навсегда. Ваши родные гордятся вами, я уверен», — указал Небытов.

Он также отметил, что не комментирует другие направления расследований НАБУ и САП, поскольку это относится к компетенции соответствующих правоохранительных органов. По словам заместителя главы Нацполиции, опубликованное им сообщение касается исключительно ликвидации проекта U420 наркокартеля «Химпром».

Напомним, НАБУ и САП объявили подозрения пяти участникам преступной группировки, разоблаченной во время операции «Карфаген». Организатором следствие считает неоднократно осужденного Андрея Осипова («Криминал»), который привлек к схеме чиновников СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора. Под прикрытием стражей порядка бандиты организовывали мошеннические колцентры, торговлю наркотиками, производство контрафактных сигарет и фальшивой валюты, а также похищение, избиение и пытки людей.

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