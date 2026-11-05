Ликвидация U420 и 42 лабораторий: полиция перекрыла каналы сбыта синтетических наркотиков

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Сеть сбыта наркотиков U420 полностью прекратила свою деятельность и с апреля 2026 года не смогла возобновить работу ни одной торговой площадки.

Об этом сообщил и.о. Главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе во время подведения итогов системного противодействия наркосиндикату «Химпром».

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Ключевым фактором ликвидации сети стал инициированный Нацполицией и МВД запрет синтетического каннабиноида ADB-4en-PINACA еще до начала основной спецоперации. В настоящее время государство ввело контроль за целыми группами производных веществ, что сделало невозможным обход закона путем изменения химической формулы наркотика.

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Зачистка «Химпрома» и международные спецоперации

Блокировка U420 стала частью масштабной кампании по обезвреживанию транснационального синдиката «Химпром». В сотрудничестве с правоохранителями Албании, Казахстана, Интерполом и Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) полицейские:

ликвидировали вербовочные звенья и колл-центры, которые привлекали новых участников к наркобизнесу;

задержали ключевых организаторов и участников групп группировки в Украине и за рубежом.

Параллельно Нацполиция провела две другие резонансные спецоперации:

«Эспаньол»: перекрыт международный канал поставки наркотиков в Украину из Испании, Португалии и США (39 подозреваемых).

«Рубикон» (вместе с Польшей): в три этапа обезврежены 42 нарколаборатории, 134 состава и 56 наркошопов (367 подозреваемых).

Итоги борьбы с наркопреступностью за 9 месяцев

За девять месяцев 2026 года следователи направили в суд обвинительные акты в отношении 420 участников 85 организованных групп и преступных организаций.

Общая стоимость изъятого и арестованного имущества наркодельцов составляет 400 миллионов гривен. По весомым результатам в разоблачении наркосетей работников Департамента борьбы с наркопреступностью отметили ведомственными наградами по случаю 33-й годовщины основания службы.

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Напомним, в Украине ранее проводились обыски в сети магазинов U420 в рамках нескольких уголовных производств. В частности, речь идет о сбыте наркотиков и отмывании средств.

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