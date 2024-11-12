Ликвидируют ли ТЦК в Украине: среди политиков ведутся дискуссии

В Верховной Раде Украины обсуждается возможность роспуска территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Это связано с многочисленными скандалами вокруг ТЦК, в частности по превышениям работниками своих полномочий и, так называемая, «бусификация». Такие случаи мешают рекрутинга и адекватной мобилизации.

Именно поэтому на устах многих политиков звучит вопрос о реорганизации ТЦК и создании альтернативы – сети рекрутинговых центров. Больше об этом – читайте в материале от ТСН.ua.

Громкий скандал с футболистами

Футболисты СК "Полтава" направлялись на матч 15-го тура Первой лиги. Однако на место происшествия вовремя доехать они так и не могли, ведь футбольный автобус доставили в территориальный центр комплектования. В ТЦК всем без исключения спортсменам вручили повестки. Как сообщил журналист Игорь Бурбас, инцидент произошел 2 ноября перед игрой против "Кудровки".

Как сообщило издание "Телеграф", повестки игрокам выписали раньше времени, а информация об их визите в ТЦК стала известна выписанным на понедельник. Никто из футболистов не был забронирован.

Полтавская команда все же провела матч в тот день, но потерпела поражение от "Кудровки" (1:2). Однако, один из игроков команды, Денис Галенков, не попал в заявку на матч, его задержали в ТЦК, потому что система показывала, что он находится в розыске. В течение следующей недели спортсмен не участвовал в тренировках команды.

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"Бусификация" уничтожает все силы рекрутинга и адекватной мобилизации

Народная депутат, представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в комментарии для ТСН.ua рассказала, что есть три направления усовершенствования мобилизационных процессов.

В их числе: прекращение применения грубой силы и превышение полномочий, ответственность работников ТЦК за эти нарушения.

"Бусификация" уничтожает все потуги рекрутинга и адекватной мобилизации", — отметила нардепка. По словам Бобровской, пребывание части мужчин на дому также усложняет мобилизацию.

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О необходимости изменений в мобилизации рассказал офицер бригады "Рубеж" Максим Таран. Он считает, что нынешняя система комплектования сейчас неэффективна, ведь так называемые "уклонисти" не идут в военные подразделения, не потому, что они не поддерживают военных или ждут Россию.

"Это не исправят ТЦК, нужно поднимать на другой уровень материальное, социальное и медицинское обеспечение, говорит военный. Сами военные и волонтеры с этим не справятся. Нужно, чтобы человек знал, что не только его жизнь, но и здоровье будет иметь лучшее страхование" ", – отметил он.

Представитель Одесского территориальных центров комплектования и социальной поддержки отметил, что ведомство не может достичь поставленных целей. Об этом говорится в материале The Times.

Никто кроме ТЦК не сможет выполнять полноценно выполнять функцию рекрутинга

Народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что нужно мобилизовать 500 тысяч человек. Об этом он высказался в эфире телеканала "Прямой". Он отметил, что запланированных 200 тысяч призывников не хватит для нужд армии в условиях нынешней ситуации на фронте.

Нардеп выступает за сохранение этого органа, ведь, по его мнению, никто не сможет выполнять функцию привлечения людей к мобилизации, потому что это нужно.

"Принудительная мобилизация является основой для дополнения нашей армии. Без ТЦК этого никто не сделает. Должны быть такие органы, которые должны это делать", – сказал в эфире "Новости.LIVE" Костенко. В частности, он отметил, что пока нет четкого выработанного механизма, который могли бы представить для замены ТЦК. Да и, наконец, именно благодаря ТЦК армия сегодня пополняется новыми людьми.

В Минобороны считают, что мобилизация, когда военнообязанный уходит на фронт добровольцем, не заменит мобилизации с работниками ТЦК. Такое мнение высказал уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Представитель ТЦК также добавил, что периодически более половины приходящих мужчин имеют заболевания, которые не позволяют служить в Силах обороны. Среди них, например, туберкулез, гепатит или ВИЧ.

Люди с боевым опытом должны выполнять другие задачи

В Минобороны работают над вопросом реорганизации территориальных центров комплектования. Об этом заявила в эфире "Новости.LIVE" народный депутат заместитель председателя Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможного нарушения законов в Минобороны и ВСУ Юлия Яцик.

По словам нардепки, вместо территориальных центров комплектования следует создать сеть рекрутинговых центров, а бывших работников ТЦК отправить на фронт.

"Работники ТЦК являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять свои задачи в зоне боевых действий. Например, из сегодняшнего количества работников можно создать 10 полноценных бригад", — заявила Юлия Яцик.

Как отметила заместитель председателя ВСК, количество военных, которые служат в ТЦК меньше, 100 тысяч, как ранее сообщали украинские СМИ.

Соглашается с таким мнением нардеп Алексей Гончаренко. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

"Вижу, начинаются дискуссии о том, стоит ли распустить ТЦК. Я поддержал и поставил свою подпись под решением распустить ТЦК во время заседания Временной следственной комиссии Рады" – написал Гончаренко.

Он считает, что ТЦК должны заменить рекрутинговыми центрами с гражданскими работниками, а люди с боевым опытом должны выполнять другие задачи.

Поддерживает расформирование ТЦК и народный депутат Украины Юрий Камельчук. Он заявил, что этот орган является "неэффективным и некомпетентным".

"Там работает слишком много людей и слишком неэффективно — 99% их работы могут быть автоматизированы", — подчеркнул нардеп.

Как считает народный избранник, ТЦК не справились с мобилизацией, в результате в Украине появилась более целесообразная альтернатива: самостоятельный профессиональный рекрутинг военными частями.

"Многие люди скрываются или сразу идут в СЗЧ (самовольное оставление части – ред.), как только попадают в воинскую часть после учебного центра", – говорит Юрий Камельчук.

Также Камельчук заявил, что из-за своих некомпетентных действий, которые были видны на многочисленных видео в Интернете, работники ТЦК и СП срывают мобилизацию.

Напомним, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко описал проблемы, возникающие из-за проверки забронированных работников и недостатков в регулировании определения степени пригодности к военной службе.

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