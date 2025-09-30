Лиман в Одесской области находится в критическом состоянии: что происходит с водоемом

Лиман Малый Сасык / © Facebook/Иван Русев

На юге Одесской области, в районе курорта Росейка, происходят тревожные изменения с одним из уникальных водоемов — лиманом Малый Сасык. В этом году его глубина сократилась до нескольких сантиметров, а на месте бывших водных плесов образовался толстый слой ила.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев

Он отметил, что 2025 год стал «условно кризисным» для всей системы Тузловских лиманов.

«И впервые за 50 лет моего личного наблюдения за лиманом Малый Сасык, возле которого расположена рекреационная зона „Расейка“, он почти высох, или глубина его сейчас достигает несколько см», — отметил ученый.

Русев объясняет, что нынешнее состояние водоема обусловлено рядом факторов. Среди них — строительство плотины, которая перекрыла водообмен, многолетние противозаконные сливы канализационных стоков от баз отдыха, а также застройка прибрежно-защитной полосы. Это привело к активному зарастанию камышом берегов.

Дополнительно негативно повлияла природная ситуация: из-за чрезвычайно низкого летнего стока Дуная вода не попадала в Большой Сасык, а дальше — в Джантшейский и Малый Сасык. В результате водоем оказался в критическом состоянии.

Ученый продемонстрировал фото, сделанные на месте. На них видно, что илом пришлось пробираться даже речной выдре, которая десятилетиями жила в водоеме и питалась рыбой. Теперь она вынуждена преодолевать большие расстояния, чтобы найти пищу.

Лиман Малый Сасык / © Facebook/Иван Русев

Русев подчеркивает, что Малый Сасык уже много лет находится в кризисе, и без изменений в подходе к его сохранению эти территории могут окончательно потерять не только рекреационный потенциал, но и природную ценность.

Курорт Росейка расположен в национальном природном парке «Тузловские лиманы». Он протянулся вдоль побережья Черного моря на 2,5 км. С одной стороны находится лиман Малый Сасык и озеро Джантшейское, с другой — соленый лиман Шаганы, известный лечебными грязями. В летний сезон на территории можно увидеть стаи белых и розовых пеликанов, лебедей, уток и цапель.

