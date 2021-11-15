Лиман возле Николаева залило подсолнечным маслом: фото

Сотрудники экоинспекции отобрали пробы воды, чтобы определить концентрацию ее загрязнения.

В акватории Днепро-Бугского лимана возле города Николаева произошел прорыв трубопровода при погрузке на судно подсолнечного масла.

Об этом сообщили в понедельник, 15 ноября, в пресс-службе Государственной экологической инспекции.

В лаборатории проводят экспертизу отобранных специалистами проб воды для обнаружения содержания и концентраций загрязняющих веществ. Ожидается информация от Администрации морских портов Украины о масштабе загрязнения акватории лимана и владельца судна.

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"В результате исследования проб воды и данных о площади разлива будет рассчитываться ущерб, который инспекция предъявит загрязнителю", — сообщили в Госэкоинспекции.

В администрации Николаевского морского порта уточнили, что аварийный разлив подсолнечного масла произошел 14 ноября во время грузовых работ частным портовым оператором на причале №12.

"Благодаря установленным перед погрузкой боновым заграждениям было локализовано загрязнение, что в свою очередь не позволило распространиться растительному маслу в акватории Николаевского морского порта", — говорится в сообщении.

Для очищения акватории привлекли специализированное судно. В общей сложности от растительного масла очищено 3000 м. кв. акватории.

Напомним, ранее в одном из озер в Хмельницком обнаружили ряд загрязняющих воду веществ. Как оказалось, вода загрязнена из-за свалки.

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