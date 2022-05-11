Лимонад в домашних условиях: вкусный напиток на скорую руку

В теплую пору так хочется выпить чего-нибудь вкусного. Для этого лучше подойдет домашний лимонад. Его можно приготовить из простых ингредиентов, которые всегда находятся под рукой. Читайте в материале ТСН.ua, как сделать лимонад из лимонов.
Домашний лимонад с лимонами готовить очень просто. Есть два проверенных рецепта, с которыми справится даже неопытная хозяйка.
Домашний лимонад с мятой
Все, что вам нужно:
- 1 лимон;
- 1 л кипяченой воды;
- 3-4 столовых ложечки сахара;
- 2-3 веточки мяты;
- лед (по желанию).
Приготовление не должно вызывать никаких затруднений:
- Свежую мяту нужно промыть, измельчить руками.
- Лимон нарезать тоненькими кружочками.
- В графин или банку добавить мяту и лимон, затем добавить сахар.
- Залить горячей водой и оставить на 30 минут.
- Остудить, по желанию добавить кубики льда.
Домашний лимонад из запеченных лимонов
Чтобы приготовить этот необычный домашний лимонад, записывайте рецепт. Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 6 лимонов;
- 2 стакана сахара;
- 1/2 стакана лимонного сока;
- 6 стаканов воды;
- ваниль (по вкусу);
- свежая мята (по вкусу).
Приготовление:
- Лимоны нужно нарезать кружочками толщиной 1 см, разложить на противень для запекания и присыпать сахаром, ванилью, сбрызнуть небольшим количеством воды.
- Разогреть духовку на 170 градусов и поместить туда лимоны на 30 минут (необходимо, чтобы карамелизовался сахар).
- Размельчить запеченные лимоны в блендере, сложить в графин и залить водой. Добавить лимонный сок.
Через 3-4 часа, когда вкусный домашний лимонад настоится, можно подавать его на стол, добавив 3-4 листика свежей мяты.