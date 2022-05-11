Как сделать лимонад из лимонов в домашних условиях / Фото: Pexels

Лимонад в домашних условиях: вкусный напиток на скорую руку

Лимонад в домашних условиях: вкусный напиток на скорую руку

В теплую пору так хочется выпить чего-нибудь вкусного. Для этого лучше подойдет домашний лимонад. Его можно приготовить из простых ингредиентов, которые всегда находятся под рукой. Читайте в материале ТСН.ua, как сделать лимонад из лимонов.

Домашний лимонад с лимонами готовить очень просто. Есть два проверенных рецепта, с которыми справится даже неопытная хозяйка.

Домашний лимонад с мятой

Все, что вам нужно:

1 лимон;

1 л кипяченой воды;

3-4 столовых ложечки сахара;

2-3 веточки мяты;

лед (по желанию).

Приготовление не должно вызывать никаких затруднений:

Свежую мяту нужно промыть, измельчить руками. Лимон нарезать тоненькими кружочками. В графин или банку добавить мяту и лимон, затем добавить сахар. Залить горячей водой и оставить на 30 минут. Остудить, по желанию добавить кубики льда.

Домашний лимонад из запеченных лимонов

Чтобы приготовить этот необычный домашний лимонад, записывайте рецепт. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

6 лимонов;

2 стакана сахара;

1/2 стакана лимонного сока;

6 стаканов воды;

ваниль (по вкусу);

свежая мята (по вкусу).

Приготовление:

Лимоны нужно нарезать кружочками толщиной 1 см, разложить на противень для запекания и присыпать сахаром, ванилью, сбрызнуть небольшим количеством воды. Разогреть духовку на 170 градусов и поместить туда лимоны на 30 минут (необходимо, чтобы карамелизовался сахар). Размельчить запеченные лимоны в блендере, сложить в графин и залить водой. Добавить лимонный сок.

Через 3-4 часа, когда вкусный домашний лимонад настоится, можно подавать его на стол, добавив 3-4 листика свежей мяты.