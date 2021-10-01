"Липкие бандиты": в Хмельницком подростки благодаря липучке для мух обманули денежный аттракцион и стали героями соцсетей (видео)

Ребята засунули липучку в аттракцион и подождали, пока на нее прилипнут деньги.

В Хмельницком подростки с помощью липучки для мух обманули аттракцион, в котором необходимо ловить деньги.

Видео инцидента пользователи загрузили в социальные сети.

На ролике видно, как двое подростков распаковывают липучку и "аккуратно" пытаются вставить ее в верхнюю часть аттракциона. Сначала у них ничего не получается. Однако через некоторое время, когда ребята практически полностью раскрутили липучку и поместили ее в автомат, идея сработала — на ленту прилипли десятки различных купюр, которые оставалось всего лишь вытянуть.

"Когда автомат начинает подбрасывать деньги (которые по правилам нужно ловить руками), они начинают прилипать к ленте. Смогли ли ребята потом оттереть купюры от клея, неизвестно", — подчеркнули в описании к видео.

В комментариях к публикации пользователи с юмором отнеслись к ситуации и отметили, что подростки — находчивые.

Хочешь жить, умей вертеться.

Липкие бандиты.

Липкие деньги. Зато из кармана выпадать не будут.

Напомним, что блогер из Львова в прямом эфире, который вела в соцсети, заявила, что оккупирован Крым — российский.

Новости Украины: в Хмельницком подростки разбогатели благодаря липучке для мух

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