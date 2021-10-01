"Липовые" COVID-паспорта: в Украине суд вынес первые приговоры за подделку сертификатов о вакцинации

Фальшивые сертификаты они использовали при попытке пересечь границу с Польшей.

Первые в Украине приговоры за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса получили житель Ивано-Франковской области и жительница Хмельницкого. Они по решению суда должны заплатить по 850 грн штрафа.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Отмечается, что сразу два приговора были вынесены еще 28 сентября Жовковским районным судом Львовской области. Первый случай касается Анатолия Иванцюка из села Бабче Ивано-Франковской области. Мужчина нашел в Интернете бланк о прививке вакциной Pfizer с реквизитами Ивано-Франковской областной клинической больницы, загрузил его на компьютер и с помощью специальной программы внес туда свои данные и данные своего сына. Он также подделал подпись врача на этих сертификатах.

15 сентября Анатолий Иванцюк пытался пересечь границу в Польшу в пункте пропуска "Рава-Русская-Гребенне", однако работники погранслужбы просканировали документ и поняли, что он фальшивый. Анатолию Иванцюку не удалось пересечь границу, его задержали за подделку документов.

Второе дело о подделке сертификата о вакцинации касалось работницы АЗС в Хмельницком. Алена Михалюк также загрузила из Интернета сертификат о вакцинации препаратом Pfizer с реквизитами медицинского учреждения и нанесла туда свои данные и подделала подпись врача. Ее также задержали при пересечении границы с поддельным сертификатом в ПП "Рава-Русская-Гребенне" 11 сентября.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что правительство планирует вывести подделку COVID Сертификат и ПЦР-тестов в отдельную статью Уголовного кодекса Украины. Глава ведомства убежден, что соответствующим правонарушениям нет места, когда "мы все настроены на противодействие коронавирусной болезни". Ранее в Минздраве признали, что украинцы подделывают "COVID-паспорта", и анонсировали нововведения.

Новости Украины: Ляшко заявил, что подделка COVID-сертификатов должна стать уголовным преступлением

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку