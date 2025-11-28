Лиса / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльском заповеднике снова заметили лису — привычного хищника, который часто встречается у дорог, охотится на мелких грызунов и избегает камер.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

«Любознательная, изобретательная, хитрая и самостоятельная да еще и ближайшая родственница… волка и собаки, потому что относится к семейству псовых. Лиса обыкновенная или рыжая — хищник не редкий и часто встречается на территории Чернобыльского заповедника. Фотографироваться, как и все дикие звери, лисы не любят. Особенно вот так — портретом. Поэтому каждый такой кадр — маленькая удача для наблюдателей природы», — отметили в заповеднике.

Лисица обыкновенная, также известная как рыжая лиса, является самым распространенным видом рода Vulpes. Имеет характерную рыжую окраску со светлым брюхом, черноватыми лапами и пушистым хвостом. Это плотоядное-всеядное животное, преимущественно охотится на грызунов, но может питаться птицами, насекомыми, плодами и падалью, адаптируя рацион к среде.

Лисица встречается в широком спектре ландшафтов — от тундры и пустынь до лесов, гор и окрестностей крупных городов. Размножается зимой, а выводок может насчитывать от четырех до более десяти лисят. В природе живет в среднем до трех лет, тогда как в неволе — значительно дольше. Вид является повсеместно распространенным и встречается по всей территории Украины.

Напомним, вблизи Чернобыльской зоны отчуждения волонтеры зафиксировали собак с шерстью необычного синего оттенка. Эксперт уверяет, что в этом нет ничего странного.