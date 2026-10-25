Лишь треть энергооборудования защищена от российских ударов: нардеп заявил о критической проблеме

Энергетика / © Associated Press

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В Украине защищена лишь треть критически важного оборудования на энергетических подстанциях, что создает дополнительные риски в преддверии пятой зимы полномасштабной войны.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире телемарафона «Единые новости».

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По словам парламентария, масштабы защиты энергетической инфраструктуры остаются недостаточными.

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«Только треть критически важного оборудования сегодня на этих подстанциях защищена. Это стыдно видеть в канун пятой зимы полномасштабного вторжения», — объяснил Нагорняк.

Нагорняк подчеркнул, что у Украины есть возможности для производства электроэнергии. Однако из-за повреждений энергетических объектов и недостаточной защиты подстанций возникают проблемы с ее доставкой к потребителям в ряде регионов.

По словам нардепа, ограниченные возможности передачи электроэнергии заставляют диспетчеров предпринимать дополнительные меры для балансировки энергосистемы.

В частности, из-за этих ограничений они вынуждены снижать генерацию атомных электростанций.

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Ранее сообщалось, что российские войска пытаются повредить ключевые элементы энергетической инфраструктуры, атакуя линии электропередач ударными беспилотниками.

Мы ранее информировали, что россияне нанесли массированный удар беспилотникам по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины от запада к востоку.

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