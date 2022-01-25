Лишат стипендий и будут отчислять: как будут наказывать студентов за продажу рефератов и курсовых

Лишат стипендий и будут отчислять: как будут наказывать студентов за продажу рефератов и курсовых

Студентам, которые продают академические работы, грозит даже отчисление.

Верховная Рада 25 января в первом чтении приняла изменения к Закону "Об образовании", устанавливающие ответственность за продажу рефератов, курсовых, дипломных, докторских и других работ.

Об этом стало известно из законопроекта, опубликованного на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что законопроект разработан для того, чтобы установить ответственность за передачу академического произведения третьему лицу для того, чтобы это лицо дальше могло выдавать себя за автора этой работы.

Нарушителям, в частности, будет угрожать:

повторное прохождение оценки (контрольная работа, экзамен, зачет и т. п.);

повторное прохождение образовательной программы;

лишение стипендии;

лишение льгот по оплате обучения;

отчисления из учебного заведения, за исключением тех, кто получает общее среднее образование.

Авторы законопроекта также предлагают определить понятие "академическое произведение" как произведение, содержащее результаты научных исследований, научно-методической, художественной, учебной или другой творческой деятельности, которые используются для подтверждения результатов обучения, присвоения образовательных квалификаций, научных степеней и ученых званий.

Следует отметить, что законопроект №5461 о внесении изменений к Закону "Об образовании" был зарегистрирован еще в мае прошлого года. Сегодня, 25 января, 250 депутатов приняли законопроект в первом чтении.

Напомним, с начала 2022 года украинским студентам повысили именные и академические стипендии более чем в 1,5 раза. А вот студентам, получающим профессиональное образование, стипендии поднимут в 2,5 раза.

В то же время, теперь стипендии будут получать только 40% студентов, а не 45%, как было до этого.

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