Лишают ли прав за "спасибо" на дорогах: официальное объяснение МВД

Аварийка в авто

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В соцсетях распространяется информация, что якобы за благодарность «аварийкой» водитель может потерять удостоверение на год. Это неправда!

Об этом сообщили в МВД Украины.

Когда разрешено использовать «аварийку» согласно ПДД?

Согласно пункту 9.9 ПДД, аварийная световая сигнализация должна быть включена в следующих случаях:

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вынужденная остановка на дороге;

остановка по требованию полиции или из-за ослепления фарами;

движение с техническими неисправностями (если это разрешено);

буксировка транспортного средства;

перевозка детей (при посадке или высадке);

остановка колонны на дороге;

дорожно-транспортное происшествие

А что с благодарностью?

ПДД не содержат прямого упоминания об использовании «аварийки» для выражения благодарности или прощения. К примеру, за пропуск в очереди или ошибку на дороге.

Важно помнить: использование «аварийки» должно всегда отвечать реальным условиям и не создавать аварийную ситуацию на дороге. Хотя вежливость на дороге важна, безопасность всегда является приоритетом!

Есть ли наказание за «спасибо» аварийку?

За неправильное использование предупредительных сигналов (что может включать и нецелевое использование аварийки) предусмотрен штраф согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Однако лишение водительских прав в таких случаях не предусмотрено.

Следовательно, хотя «благодарить» аварийку не прописано в ПДД и может быть трактовано как неправильное использование, это не влечет лишение прав.

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Напомним, весной появилась информация о возможном введении новых штрафов за «благодарность» аварийке. Однако в Верховной Раде тогда заявили, что благодарность аварийкой — это часть национальной дорожной культуры. Главное, чтобы такой жест не нарушал ПДД.