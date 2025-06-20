- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 744
- Время на прочтение
- 2 мин
Лишают ли прав за "спасибо" на дорогах: официальное объяснение МВД
Украинцам объяснили можно ли «благодарить» аварийку авто на дороге.
В соцсетях распространяется информация, что якобы за благодарность «аварийкой» водитель может потерять удостоверение на год. Это неправда!
Об этом сообщили в МВД Украины.
Когда разрешено использовать «аварийку» согласно ПДД?
Согласно пункту 9.9 ПДД, аварийная световая сигнализация должна быть включена в следующих случаях:
вынужденная остановка на дороге;
остановка по требованию полиции или из-за ослепления фарами;
движение с техническими неисправностями (если это разрешено);
буксировка транспортного средства;
перевозка детей (при посадке или высадке);
остановка колонны на дороге;
дорожно-транспортное происшествие
А что с благодарностью?
ПДД не содержат прямого упоминания об использовании «аварийки» для выражения благодарности или прощения. К примеру, за пропуск в очереди или ошибку на дороге.
Важно помнить: использование «аварийки» должно всегда отвечать реальным условиям и не создавать аварийную ситуацию на дороге. Хотя вежливость на дороге важна, безопасность всегда является приоритетом!
Есть ли наказание за «спасибо» аварийку?
За неправильное использование предупредительных сигналов (что может включать и нецелевое использование аварийки) предусмотрен штраф согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Однако лишение водительских прав в таких случаях не предусмотрено.
Следовательно, хотя «благодарить» аварийку не прописано в ПДД и может быть трактовано как неправильное использование, это не влечет лишение прав.
Напомним, весной появилась информация о возможном введении новых штрафов за «благодарность» аварийке. Однако в Верховной Раде тогда заявили, что благодарность аварийкой — это часть национальной дорожной культуры. Главное, чтобы такой жест не нарушал ПДД.