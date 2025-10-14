Лишение гражданства Труханова: в СБУ показали российский паспорт мэра Одессы

Геннадий Труханов / © УНИАН

Реклама

Мэру Одессы Геннадию Труханову прекращено гражданство Украины.

Об этом официально заявили в СБУ.

В ведомстве подтвердили, что Комиссия при президенте Украины по гражданству приняла решение о прекращении гражданства нашего государства городскому голове Одессы Геннадию Труханову.

Реклама

По информации СБУ, по состоянию на сегодняшний день Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.

Копии соответствующих документов есть в распоряжении украинской спецслужбы, утверждают в СБУ, и даже опубликовали их копии.

Так, согласно данным СБУ, 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины, Труханов получил загранпаспорт страны-оккупанта. Он выдан сроком на 10 лет и в настоящее время является действующим документом.

© Служба безопасности Украины

Что касается внутреннего паспорта РФ, то, по имеющейся информации, в 2017 году представители Труханова обратились с заявлением в российские уполномоченные органы и в итоге суд в Московской области отменил его внутренний паспорт.

Реклама

«Но в дополнительных пояснениях сообщил, что отмена или отказ лица от такого документа „не влечет лишение гражданства российской федерации, приобретенного лицом на законной основе“», — объяснили в СБУ.

Таким образом, украинские власти считают Геннадия Труханова гражданином страны-агрессора. У него также есть идентификационный код, который отображается в базе данных «федеральной налоговой службы РФ».

Напомним, что сегодня, 14 октября, Владимир Зеленский лишил Геннадия Труханова украинского гражданства. Сам Труханов заявил, что настроен обжаловать это решение.

Также мы писали, что, по информации СМИ, руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, вероятно, возглавит Одесскую городскую военную администрацию. Заметим, что Одесскую ГВА пока не создали.

Реклама