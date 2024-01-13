Лишение нардепов бронирование и их мобилизация: возможно ли это и какие сложности

У нас должны быть легитимный парламент и страна.

Вопрос отмены бронирования для нардепов и их мобилизации обсуждается. Но следует разделять государственных служащих и депутатов.



Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

По словам Чернева, сейчас:

предложена норма, чтобы государственные служащие категории Б и В до 50% по должностям подпадали под мобилизацию, но решается это Кабмином;

было предложение вынести из тех депутатов, которые не подпадают под мобилизацию, но подпадают под бронирование. Здесь также норма, которую нужно рассматривать, как лучше это сделать. По словам Чернева, он готов хоть завтра уйти на фронт, ведь был там в 14-м году, а в зоне боевых действий находится немало его друзей и коллег.

"Но вместе с тем должны понимать, что должен быть легитимный парламент и легитимная страна, имеющая законодательную ветвь власти, работающую и принимающую законы, в том числе и бюджеты для Министерства обороны, и законы о мобилизации", — подытожил он.

Ранее стало известно, какие спорные пункты уберут из законопроекта о мобилизации.

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