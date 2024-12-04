Лишение водительских прав "уклонистов": юрист объяснил тонкости

Адвокат отметил, что ему не известно ни одного случая, когда уклоняющегося лишали прав.

Механизм лишения "уклонистов" водительского удостоверения сейчас очень тяжело реализуется.

Об этом рассказал военный юрист Тарас Боровский в эфире "Новости.LIVE".

"Лишение права управления транспортным средством, которое предусмотрено в законодательстве о мобилизации. Оно не просто не автоматическое, оно очень тяжело применено" – отметил юрист.

Он добавил, что У ТЦК есть только месяц, чтобы подать административный иск в местный суд с целью лишения уклоняющегося права управления транспортным средством. Каждый иск должен быть написан индивидуально юристом ТЦК под частный случай.

"Сначала налагают штраф, затем, например, если человек не платит штраф, ему еще раз присылают повестку, а затем объявляют в розыск. [...] ТЦК получает информацию от полиции о неудачном розыске лица и имеет месяц для подачи административного иска в суд .[…] Времени на это у юристов ТЦК, которые часто занимаются только тем, что считают взятки, просто нет", – подытожил Боровский.

Юрист отметил, что поданный в суд иск относительно "уклоняющегося" могут оставить без рассмотрения или отклонить.

Напомним, в Полтавском областном терцентре комплектования (ТЦК) произошел конфликт между военнообязанным и сотрудником центра из-за решения военно-врачебной комиссии (ВЛК) о пригодности к военной службе.

Читайте также: