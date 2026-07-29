Лишили прав 20 лет назад: матери погибшего защитника отказали в выплате, но суд решил иначе

Суд встал на сторону матери погибшего защитника / © pexels.com

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В Днепре разразился громкий юридический спор между воинской частью и матерью погибшего защитника Украины. Комиссия официально отказала женщине в назначении единовременного пособия за павшего сына, сославшись на решение о лишении ее родительских прав, вынесенное еще в 2006 году.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на решение Днепропетровского окружного административного суда.

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Сын истицы мужественно защищал Украину и погиб во время выполнения боевого задания, после чего его мать обратилась в воинскую часть за получением причитающейся по закону выплаты. Поскольку военнослужащий не оставил личного распоряжения по распределению этой помощи, женщина имела законное право на получение средств как одного из ближайших родственников Героя.

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Почему военная часть отказала

Комиссия воинской части решила отказать женщине в назначении единовременного пособия. Основанием для такого жесткого решения стало старое решение суда от 2006 года, согласно которому истица в свое время была лишена родительских прав в отношении сына из-за уклонения от исполнения родительских обязанностей.

Военные ссылались на нормы закона, позволяющие не выплачивать пособие лицам, которые при жизни военнослужащего уклонялись от исполнения обязанности по его содержанию. Однако комиссия не учла один чрезвычайно важный факт, кардинально менявший всю суть этой трагической семейной истории.

Истецка категорически не согласилась с отказом и предоставила суду другое судебное решение, принятое в 2016 году. Согласно этому документу, женщина была официально восстановлена в родительских правах в отношении сына, а значит, на момент его гибели она уже имела полный юридический статус матери.

Что решил суд

Суд тщательно проанализировал законодательство и принял сторону матери. Аргументация судей основывалась на том, что закон гарантирует право на помощь родителям, если их родительские права были восстановлены на момент гибели ребенка. Поскольку истец восстановил свои права задолго до начала полномасштабного вторжения и гибели сына, никаких законных препятствий для выплаты не существовало.

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Отдельно судьи разобрали ссылку воинской части на старый факт уклонения от содержания сына. Суд подчеркнул, что военная часть не предоставила никаких доказательств того, что после восстановления в правах или уже после достижения сыном совершеннолетия у матери существовал долг по его содержанию, от которого она злостно уклонялась.

Суд четко отметил, что именно на государственный орган возлагается обязанность доказать правомерность своего отказа, а по этому делу военная часть этого сделать не смогла. Старое решение о лишении прав не могло быть автоматическим основанием для отказа в выплате погибшего Героя.

Получит ли иметь деньги

Суд частично удовлетворил иск матери погибшего Героя. Он признал противоправным и отменил решение воинской части об отказе в назначении помощи, а также обязал Комиссию повторно рассмотреть заявление женщины с учетом всех правовых выводов суда.

В то же время суд не стал обязывать военных сразу назначить или выплатить единовременную денежную помощь. Окончательное решение о выплате должна принять Комиссия воинской части после нового тщательного рассмотрения заявления, но теперь она уже не имеет права игнорировать факт возобновления матери в правах.

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Однако это резонансное дело еще не завершено. После принятия решения судом первой инстанции воинская часть подала апелляционную жалобу, которую будут рассматривать в следующем месяце без вызова участников.

Напомним, семьи военных, пропавших без вести во время войны, могут получить пенсию по потере кормильца . Рассказываем, кто имеет право на выплату и какие документы необходимы для оформления.

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