Лишится ли Киевская консерватория имени Чайковского: подробности скандала с переименованием

Национальная музыкальная академия Украины, известная как Киевская консерватория, не стала убирать из своего названия имя российского композитора Петра Чайковского. Многие студенты и преподаватели заведения выступают за переименование, такую же позицию имеет Министерство культуры и информационной политики.

ТСН.ua собрал подробности скандальной истории с переименованием.

Как сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, трудовой коллектив консерватории на собрании решил, что "нужно еще дальше разбираться, стоит ли забирать имя Чайковского из названия ведущего музыкального вуза Украины".

"Фактически не были учтены ни рекомендации профильного комитета ВРУ, ни Экспертного Совета по преодолению последствий русификации и тоталитаризма при МКИП, ни рекомендации по Чайковскому, распространенные УИНП. И это в то время, когда все наши театры отказались исполнять Чайковского", — возмутился министр.

Как подчеркнул глава Минкультуры, вопрос переименования "чрезвычайно актуален".

Музыковед, профессор НМАУ Юрий Чекан охарактеризовал решение трудового коллектива консерватории словами "стыд, отчаяние, отторжение, отвращение".

Писатель Остап Украинец на своей Twitter-странице объяснил, "почему в консерватории большинство голосов пошли против переименования и за неполноценность". Он привел в пример одну из преподавательниц музакадемии, открыто отрицающую российскую агрессию.

"На конференции по переименованию консы с имени Чайковского на что угодно ее спросили, почему она голосует против. Внимание: потому что Украина еще в 2014 году напала на Россию, когда начала боевые действия в Луганске. Этот человек работает в консерватории. Учит музыкантов. За наши деньги", – рассказал Украинец.

На этом фото заседания, на котором не переименовали киевскую консерваторию, можно увидеть эту таинственную женщину. Насколько удалось определить, это выпускница московской консерватории Зоя Семеновна Мединская.

Что отличает ее от других? /тред pic.twitter.com/UJdB360uss — Твоя Коварная Гуманитарка (@Ukrostap) December 26, 2022

Дискуссия вокруг переименования Национальной музыкальной академии Украины продолжается несколько месяцев.

В июне ученый совет консерватории проголосовал за сохранение в названии имени Чайковского. Ученый совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко насчет "опасности манипулирования именем Чайковского, как имперским нарративом". Авторы обращения подчеркнули, что у композитора были украинские корни.

В ответ в Минкультуры и Государственном агентстве Украины по искусствам заявили, что обращение ученого совета нельзя считать коллективным, поскольку его поддержали 23 из 47 членов, и призвали к публичной дискуссии о переименовании консерватории.

Дробович: называть Чайковского украинским композитором – глупость

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в комментарии "Украинскому радио" заявил, что администрация консерватории оказывает давление на преподавателей и студентов в вопросе переименования.

"В самой консерватории существует атмосфера, которая, мягко говоря, не способствует демократичности обсуждения этого процесса. Преподаватели и студенты жалуются на то, что есть решение администрации, к которому склоняют других и другое мнение тех, кто не хотел бы называть академию в честь Чайковского, потому что это нелогично, не отвечает историческим условиям и свидетельствует о заскорузлости и мягко говоря неполноценности консервативной части музыкальной академии. Не слышат людей, оттуда оскорбления, угрозы студентам и так далее", — заявил Дробович.

По его мнению, в ситуацию должно вмешаться Минкультуры — "не потому, что кто-то хочет называть и переименовывать, это дело музыкальной академии, а что нет нормального демократического процесса принятия решений".

Директор УИНП также высказался против объявления Чайковского украинским композитором.

"Привлечь Чайковского и назвать его украинским композитором — это глупость. Он гениальный прекрасный русский композитор. Он это знал, русские это знают, и мы знаем. Московская консерватория носит его имя, он был ее символом, он с Московской и Санкт-Петербургской консерваториями имеет сопричастность, связанную с созданием академических классов. К Киевской консерватории он не имеет никакого отношения", — пояснил Дробович.

"Китайский фактор" в переименовании

Издание "Радио Свобода" со ссылкой на студенческих активистов пишет, что решение о переименовании учебного заведения тормозится соображениями насчет Китая, где НМАУ имеет филиал, и, к тому же, многие китайские студенты учатся в Киеве.

"Для Китая престижно иметь в названии Чайковского именно из-за параллели с московской консерваторией", – говорится в письме студентов НМАУ, которое цитирует издание.

Культуролог Максим Стриха также отметил, что для Китая имя Чайковского является принципиальным.

"Ну, китайцы знают Чайковского, но они не знают Веделя, Бортнянского или Березовского... Важнейшим фактором является попытка сохранить позиции на китайском рынке образовательных услуг. Не знаю, стоит ли так делать, я понимаю, что финансово это вещь очень привлекательная (для НМАУ). Но морально ли это, с точки зрения тех, кто сегодня умирает под Бахмутом или Кременной, я не знаю", – риторически спрашивает культуролог.

Как переименовать Киевскую консерваторию: петиция

Противники имени Чайковского в названии консерватории зарегистрировали на сайте президента Украины петицию за переименование.

"Национальная музыкальная академия Украины — ведущая научная и культурная ячейка, расположенная в центре столицы, на Майдане Незалежности. Факт того, что академия до сих пор носит имя российского композитора Чайковского, это откровенный плевок в сторону самостоятельности украинской культуры, а любые попытки оправдать это всевозможными мифами — очередное проявление комплекса неполноценности. Принадлежность гениального русского композитора Петра Чайковского к украинской культуре откровенно "притянута за уши", — объясняет автор петиции.

Предлагается также присвоить академии имя ее воспитанника, Владимира Горовица – одного из величайших пианистов в мировой истории.

"Владимир Горовиц – знаменитая фигура в мировом исполнительском пантеоне, ничем не уступающая Чайковскому в его композиторском достоянии", — говорится в петиции.

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