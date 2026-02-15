Министр образования

Нежелание части общества связывать российскую агрессию с гуманитарной политикой и языковым вопросом свидетельствует о проблеме осознания причин и последствий.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил об этом в эксклюзивном интервью журналистке Янине Соколовой.

По его словам, речь идет не только о мировоззрении отдельных людей, но и ответственности всей образовательной системы — от педагогов до органов местной власти.

«Если у человека не коррелируется прилет ракеты с русским языком, то у него есть определенные проблемы с причинно-следственными связями», — сказал министр образования Оксен Лисовой.

По словам министра, ответственность за образование лежит не только на педагогах: педагогах, директорах школ, но и на органах местного самоуправления.

«Сегодня мы возмущаемся потому, что у нас русскоязычный директор, да, или русскоязычный коллектив учебных заведений, но мы не проводим параллель между тем, кого мы выбираем в органы местного самоуправления, кого они назначают соответственно. И это тоже проблема с причинно-следственными связями», — сказал Оксен Лисовой.

Министр подчеркнул, что языковой вопрос в Украине нельзя рассматривать изолированно от войны, поскольку гуманитарная политика является составной частью национальной безопасности. Он подчеркнул, что граждане несут ответственность не только за собственную позицию, но и за выбор местных властей, которые влияют на кадровые решения в образовательных учреждениях.

Напомним, ранее речь шла о монастыре УПЦ МП в Киеве, где действует нелегальная школа. Есть информация, что в этой школе Московского патриархата учащиеся изучают русский язык, который в расписании указан как «славянский», поют советские песни и цитируют наизусть Есенина.