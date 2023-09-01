Лисовый опроверг миф об онлайн-обучении в школах и дал совет родителям

В нынешней ситуации с безопасностью в Украине Минобразования не может настаивать исключительно на очном обучении.

Минобразования Украины не отменяло дистанционное обучение в школах, поэтому оно доступно рядом с офлайн-обучением.

Об этом министр образования и науки Оксен Лисовый сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 1 сентября.

Так, Лисовый опроверг миф об отмене дистанционного обучения в школах.

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"Есть такой миф, что Министерство образования якобы отменило дистанционное обучение – это манипуляция. Дистанционное обучение есть, потому что для нас безопасность является ключевым приоритетом, физическая и ментальная безопасность детей. И в этой ситуации мы безусловно не можем настаивать на исключительно очном обучении", – объяснил ситуацию министр.

Он также дал совет родителям тех школьников, которые не хотят отпускать своих детей на офлайн-обучение в школу.

"Министерство образования утвердило приказ, позволяющий временный перевод в другую школу по упрощенной процедуре. Есть хорошие примеры, когда в одной школе создают отдельные дистанционные классы, поэтому эта возможность (дистанционного обучения – ред.) остается", – сообщил Лисовый.

Напомним, ранее министр образования сообщил, что школы не будут заставлять учеников идти на уроки после ночи, поведенной в укрытии из-за воздушной тревоги.

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