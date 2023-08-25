Лисовый рассказал, сколько детей вернутся к очной учебе 1 сентября

Очная учеба в Украине будет зависеть от ситуации безопасности в каждом из регионов. В некоторых областях ученики не сядут за парты даже при наличии укрытий в учебных заведениях.

В Минобразования отмечают, что в новом учебном году приоритетом будет безопасность участников учебного процесса, поэтому возврат к очной учебе будет зависеть от региона Украины. Сейчас в учебные заведения планируют вернуть около 500 тысяч детей.

Об этом рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовый во время "Августовской" конференции по новому видению трансформации образования в Украине, сообщает Общественное.

"В каждом регионе по разному (состоится возвращение к очного обучения, — ред.) в зависимости от условий безопасности. Безопасность мы приоритезируем. Мы повышаем выход детей на очное обучение. Около 500 тысяч детей вернутся к аудиторному обучению", — сказал Лисовый.

По его словам, сегодня 67% учебных заведений обеспечены укрытиями, 75% из них — это школы. Правительство выделило 1,5 млрд гривен на укрытие и сейчас готовится крупный проект по убежищам за средства ЕС и средства, выделяемые на восстановление страны.

"К сожалению, не везде, где дети и педагогические коллективы хотят вывести детей в оффлайн, такая возможность есть, потому что вопрос не только в укрытиях. На самом деле не везде, где есть укрытие, можно вывести детей на очное обучение. Есть такие регионы как Харьков, Запорожье, где подлет ракет гораздо короче, чем время, которое нужно для того, чтобы спуститься в укрытие. Поэтому ОВА сегодня принимают решение исходя из каждой локальной ситуации", — сказал Лисовый.

Напомним, ранее министр образования Оксен Лисовый рассказал, как пройдет новый учебный год в Украине с постоянными ночными тревогами.

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