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Лист фетра: трофейный бронежилет российских оккупантов шокировал бойцов ВСУ (видео)

Дата публикации
Просмотры
3964
Время на прочтение
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Лист фетра: трофейный бронежилет российских оккупантов шокировал бойцов ВСУ (видео)

ВС РФ полагает, что российские вояки бессмертны, снабжая их бронепластинами толщиной с лист бумаги.

Украинские защитники шокировались качеством российского бронежилета. Бронепластина гнется как жестянка.

Видео бойцы ВСУ выложили в Сети.

"Минобороны РФ думает, что их солдаты бессмертны, а значит нормальные броники им не нужны", — подписали видео его авторы.

На кадрах видно, как украинские защитники "испытывают" на прочность бронепластину из трофейного бронижилета россиян. Толщиной она как лист фетра и гнется в разные стороны. То, что кто-то может выжить в таком бронежилете, это вряд ли.

"Они уверены в себе настолько, что им не нужна броня", — комментирует один из бойцов.

Напомним, что в Генштабе сообщили, что на временно оккупированных территориях больницы переполнены россиянами. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжелораненых на территорию Россией, смертность превышает 50% поступивших в медучреждение.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
3964
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