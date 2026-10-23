"Лист, який не закінчується": "Суспільне" назвало текст Радиодиктанта-2026

27 октября, в День украинского письменности и языка состоится Всеукраинский радиодиктант национального единства

Реклама

Стало известно название нынешнего Радиодиктанта национального единства — «Лист, який не закінчується». Текст для диктанта написал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь.

Об этом сообщает «Суспільне».

Реклама

«Мне важно, чтобы текст этого года каждому участнику мог стать пространством для личного разговора. В определенном смысле — настоящим письмом, которое все мы одновременно будем писать. Самое ценное, что дает нам речь — это возможность поговорить друг с другом. Сказать что-то очень важное, особенно когда мы далеко друг от друга. А для таких слов у каждого есть свои важные адресаты», — рассказал Дронь.

Реклама

Читать текст Радиодиктанта в прямом эфире будут учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественный деятель и волонтер Даша Астафьева.

Напомним, Всеукраинский радиодиктант национального единства-2026 состоится 27 октября в День украинской письменности и языка.

Ключевая информация

Присоединиться к написанию можно 27 октября в 11:00 в эфирах «Українського Радіо» и «Радіо Культура», на телеканале и сайте «Суспільне Культура», YouTube-канале «Українського Радіо», а также в приложениях suspilne.radio для iOS и Android и в приложении «Дія».

Текст диктанта будет обнародован 29 октября в 11:00 на платформах «Суспільне», чтобы участники могли самостоятельно проверить написанное.

Те, кто хочет получить проверку специалистов, могут отправить бумажный текст по адресу: 01001, Киев, ул. Крещатик, 26. На почтовом штемпеле должна быть дата не позднее 28 октября. Также можно отправить фото или скан работы в формате JPG, PNG, JPEG, TIFF или PDF по адресу rd@suspilne.media. Конечный срок — 11:00 29 октября.

Новости партнеров