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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
124
Время на прочтение
2 мин

"Лист, який не закінчується": "Суспільне" назвало текст Радиодиктанта-2026

Текст писателя и ветерана российско-украинской войны Артура Дроня будет называться «Лист, який не закінчується».

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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27 октября, в День украинской письменности и языка состоится Всеукраинский радиодиктант национального единства

27 октября, в День украинского письменности и языка состоится Всеукраинский радиодиктант национального единства

Стало известно название нынешнего Радиодиктанта национального единства — «Лист, який не закінчується». Текст для диктанта написал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь.

Об этом сообщает «Суспільне».

«Мне важно, чтобы текст этого года каждому участнику мог стать пространством для личного разговора. В определенном смысле — настоящим письмом, которое все мы одновременно будем писать. Самое ценное, что дает нам речь — это возможность поговорить друг с другом. Сказать что-то очень важное, особенно когда мы далеко друг от друга. А для таких слов у каждого есть свои важные адресаты», — рассказал Дронь.

Читать текст Радиодиктанта в прямом эфире будут учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественный деятель и волонтер Даша Астафьева.

Напомним, Всеукраинский радиодиктант национального единства-2026 состоится 27 октября в День украинской письменности и языка.

Ключевая информация

  • Присоединиться к написанию можно 27 октября в 11:00 в эфирах «Українського Радіо» и «Радіо Культура», на телеканале и сайте «Суспільне Культура», YouTube-канале «Українського Радіо», а также в приложениях suspilne.radio для iOS и Android и в приложении «Дія».

  • Текст диктанта будет обнародован 29 октября в 11:00 на платформах «Суспільне», чтобы участники могли самостоятельно проверить написанное.

  • Те, кто хочет получить проверку специалистов, могут отправить бумажный текст по адресу: 01001, Киев, ул. Крещатик, 26. На почтовом штемпеле должна быть дата не позднее 28 октября. Также можно отправить фото или скан работы в формате JPG, PNG, JPEG, TIFF или PDF по адресу rd@suspilne.media. Конечный срок — 11:00 29 октября.

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