Литература для самых маленьких: Книжный арсенал рекомендует книги для дошкольников

Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал", который пройдет с 23 по 27 июня, создал серию подборок интересных произведений для дошкольников.

В этом году для взрослых посетителей и их маленьких детей есть особый подарок — список детских книг, которые рекомендуют звезды 1+1. Наша серия подборок из произведений для дошкольников выглядит так:

1. Деби Глиори. Что бы не было.

"Книга картинка о любви, о семье, об оптимизме в конце — что бы не было"

Книга "Что бы не было" — настоящий символ нерушимого и необъятной любви родителей к своему ребенку, которая, будто сияние звезд, будет освещать своими теплыми лучами путь, что бы ни было ... Существует много важных и хрупких тем, которые освещаются в детской литературе. Среди них и такая непостижимо-глубокая, как родительская любовь. Эта любовь не требует дополнительных причин. Эта любовь крепче любых жизненных невзгод. Эта любовь сияет очень ярко! "Что бы не было", созданная талантливой Деби Глиори, рассказывает о маленьком привереде, который волнуется, что его никто не любит. И конечно, для мамы — он самый дорогой во всем мире, и она будет любить его, что бы не было... Книга станет крепким огоньком веры ребенка в себя, которая теплится в течение всей жизни!

2. Михалицина Екатерина. Пылесос.

"Катя Михалицина умеет подобрать слова, обращаясь к маленькому человеку с уважением и заинтересовывая ее миром вокруг"

Оказывается, пылесос также может заболеть. Не верите? Тогда прочитайте вместе с ребенком этот стишок Екатерины Михалициной — и вы узнаете, от чего пылесос кашляет и сопит. А также — почему следует помочь ему, пособирав с пола игрушки. Благодаря этой забавной книжке уборка может стать для ребенка увлекательной игрой, пылесос — добрым приятелем, а в детской комнате исчезнет хаос и беспорядок.

3. Кирпа Галина. Муся и бабушка.

Галина — известный автор, переводчица, всемирно признанная легенда украинской детской литературы. Не пропустите новинку и возьмите автограф!

Нелегко живется на улице бездомным котикам. Не у кого свернуться клубочком на коленях, некому спеть мурлыкающую колыбельную или с кем смотреть вместе с окна на дождь, зато — холод, голод и мокрые босые лапки. Иногда крошечный одинокий уличный котенок может заметить себе человека, с которым захочет прожить всю жизнь. Так случилось и с маленькой Мусей, которая выбрала своего человека — Бабушку. Историю трогательной дружбы рассказывает в своей новой книге известная писательница и переводчица Галина Кирпа.

4. Савка Марьяна. Марчик и Мурчик.

"Книга-картонка — кандидат на любимую книжку малыша"

Маленькие Марчик и Мурчик — лучшие друзья. Они вместе просыпаются, вместе завтракают, вместе играют весь день. Молодые читатели могут вместе с мальчиком и котиком учиться самостоятельно одеваться, чистить зубки, есть и придумывать игры. Замечательная картонка Марьяны Савки с иллюстрациями Натальи Олейник.

5. Шьен Что Шин Орели. Эмоции Гастона. Я радуюсь.

"Эти истории научат выражать свои эмоции и управлять ими"

Гастон — это малый единорог. Он такой же, как все остальные, или почти такой ... Его радужная грива меняет краски в зависимости от того, какую эмоцию он испытывает!

Сегодня Гастон радуется. Он не идет в школу, поэтому может делать все, что заблагорассудится! Но у его родных много разных забот. Посмотри, как он будет делиться с ними своим хорошим настроением!

6. Бенас Берантас, Вилия Квескайте. Бабайка

"Хорошо проиллюстрированная история не только развеселит и вдохновит на создание новых слов и метафор, но и даст всей семье возможность поговорить о страхах — ведь даже самые храбрые жители рощи чего же боятся"

Это уже вторая совместная книжечка двух юных создателей — писателя Бенас Берантаса и художницы Вилии Квескайте. В ней лучшие друзья — бельчонок и вороненок — попадают в новое приключение. На этот раз у них после веселых игр до поздней ночи исчезает мяч. Может, его забрал бабай? И как теперь не вляпаться в бабайку — байку с бабаем?

7. Орлова Александра. Где ты, Дина?

"Невероятную морскую атмосферу в книге Александры Орловой создала известная иллюстратор Юлия Пилипчатина. Лето, море, маяки, корабли и черепаха"

Дина — сухопутная черепаха. Но вместе со своим малым хозяином отправляется в путешествие к морю. Неудивительно, что мальчику приходится постоянно искать ее, когда они оказываются за пределами городского дома. А в поисках ему помогает любимый дед Николай. Когда-то он был капитаном корабля, а теперь работает смотрителем маяка, и он имеет много интересных историй и занятий для внука. Дедушка и малый — двое самых больших друзей. Вместе они ухаживают за маяком, а в конце каникул мальчик получает от дедушки удивительный дар, который целый год будет напоминать ему о лете на берегу моря — с дедушкой и неуемной Диной.

8. Савка Марьяна. Лапы и хвосты

"Крутое, любимое — переиздание, кто искал!"

Кот Потап пришел к своему другу, псу Бровко, на именины. Друзья стали играть и, когда спохватились, вспомнили, что не купили угощение для гостей. Махнули в магазин и устроили красивый праздник, на который собралось много зверей и птиц. А задача для вашего малыша — посчитать лапы и хвосты в этой веселой картонке-считалке.

На стихе главного редактора "Издательства Старого Льва" Марьяны Савки "Лапы и хвосты" училось считать много маленьких читателей, которые очень полюбили ее забавных героев, поэтому издательство решило переиздать эту одну из первых своих картонок в новом художественном оформлении Ольги Ребдело.

9. Инна Масляк. Кот, я и кораблики

"Это история о доброте и нежности, о дружбе и вдохновении. Иллюстрации — это любовь"

Любовь, Счастье, Надежда, Мрия, Вера — это те слова, которые наполняют нашу жизнь светом. Именно такие названия дали своим бумажным корабликом Девочка и Кот — герои этой книги. Их кораблики отправились в путешествие, чтобы принести радость и вдохновение том, к кому они приплывут. Это история о доброте и нежности, о дружбе и любви.

10. Виллемс Мо. Мой друг загрустил

"Эта книга-билингва прекрасно подойдет детям, которые только учатся читать"

"Мой друг загрустил" — книга-картинка с остроумной серии "Приключения Слоник и Свинки" американского автора-иллюстратора Мо Виллемса, чье творчество отмечено многими наградами.

Знакомься со слоником Джеральдом и Свинкой! Джеральд — осмотрителен. Свинка — нет. Свинка все время улыбается. Джеральд — не всегда. Джеральд заботится, чтобы Свинка никогда не волновалась. Джеральд и Свинка — лучшие друзья. И Джеральд почему-то загрустил. А разве Свинка может быть веселая, если Джеральд грустит? Поэтому она берется сделать все, чтобы развеселить своего лучшего друга.

11. Дюбюка Марианна. Я не твоя мама

"Остроумная, искренняя, по-домашнему теплая и уютная история-находка для незабываемых сторитаймив в семейном кругу"

Однажды белка Отто нашел у своего дома странный остроконечный шар, из которого вылупился маленькое мохнатое существо. Отто приютил причудливого Волосатика, надеясь, что скоро найдет его маму.

"Я не твоя мама" — книга-картинка канадской писательницы и иллюстратора Марианны Дюбюки. Милая и шуточная история о дружбе и попечительстве для детей и взрослых.

12. Йенс альбум, Георг Юганссон. Муллы Мэк строит лодку

"Если вам нравилась серия Мартина Содомки "Как построить автомобиль ", ..самолет и тп — попробуйте новинку о мулле Мека"

Как-то мулла Мэк смастерил автомобиль. И, устроившись в нем, отправился со своей собакой буфф в путешествие. Дорога привела их на морской берег. Что же теперь делать? Как перебраться через море? "Нам нужна лодка!" — решили наши путешественники и...

13. Саша Войцеховская. Марусины важные дела

"Это книга о трепетном ожидании, первое общении с малышом, когда он или она еще в животике у мамы. Но даже там у ребеночка уже очень много важных дел: познакомиться с папой, светом, теплом, прикосновениями, поиграть в первые прятки и буцанки, показать характер. А потом наступает момент такой ожидаемой первой встречи и еще сотни разного впервые: знакомство с родными, первые новые блюда, первые протесты, первые прикосновения к среде и первые "вау!"

Эта книга — о маленькой девочке Марусе, которая еще живет у мамы в животике. Она познает мир из слов и движений мамы, с голоса и прикосновений папы, с разнообразных окружающих звуков, иногда странных, но очень-очень интересных... А тогда происходит чудо рождения и чудо открытия мира!

14. Валерия Киселева-Саврасова. эмоции

"Ребенок и социум" — это серия изданий, социальных историй для развития навыков коммуникации. Книги серии показывают детям различные жизненные ситуации с примерами желаемого и нежелательного поведения, помогают лучше понять себя и окружающих, ориентироваться в современной жизни"

"Эмоции" — это первая книга серии, предназначенная для развития эмоционального интеллекта. В ней 10 разворотов с ситуациями, которые соответствуют определенному эмоциональному состоянию, а также упражнения на закрепление знаний. На каждом развороте рисунки с историями, где герои книги — мальчик и девочка — переживают различные эмоции. Читая книгу, ребенок учится реагировать на различные ситуации, осознает, как мы собственными поступками влияем на людей, как приемлемо и неприемлемо вести себя в обществе. Занятия по такому изданию развивают речь и навыки взаимодействия, способствуют развитию саморегуляции, лучшему пониманию социальных правил, расширяют представление о разнообразии эмоций.

15. Агнес Баруцци. Вверх ногами. монстрики

"Серия картонных коробок для самых маленьких. Книжка-игрушка для будущих заядлых читателей"

Картонка итальянского автора Агнес Баруцци — книжка-игрушка для самых маленьких читателей. Покрутив частичку изображения, ребенок может превратить резиновики на волчонка, фиалку в вампира, а подводная лодка в маленьких ручках мгновенно станет роботом. Интерактивная книжечка способствовать развитию детского воображения и развлечет малышей забавными стишками о превращении обычных предметов или явлений в фантастических существ.

Литературная обработка стихов — Натальи Малетич.

16. Татьяна Строкач. Прятки. Книжка-картонка

"Книги этой серии помогут родителям удовлетворить маленького почемучки. Они содержат ответы на многие вопросы в простой увлекательной форме. Именно с их помощью можно объяснить ребенку даже сложные вещи простыми словами, заинтересовать ребенка к познанию окружающего мира"

Добро пожаловать в гости к лесным жителям! Эта увлекательная книга научит малышей наблюдательности и внимательности. Ребенок будет искать животных, которые спрятались на рисунках, изучать времени года и одновременно потренируется в счете. Забавные иллюстрации привлекут внимание ребенка и заинтересуют его!

17. Кассани Мия. Улицы. Прогулка по самым живописным улицам мира

"Путешествуй по улицам разных городов мира"

Кто-то скажет, что все улицы одинаковы.

Но это не так!

Есть улицы, вымощенные брусчаткой, по которым течет вода; белые улицы и разноцветные; проезжие, тихие-тихие или такие, где бурлит торговая жизнь; есть заснеженные улицы, а есть — цветочные. Есть улицы, по которым ты просто гуляешь, останавливаешься, чтобы отдохнуть, где играют дети и встречаются новые люди ...

18. Берта Барди Мила. Архитектура

Здания вокруг нас бывают разными по форме и размерам, но у них есть нечто общее — все сооружения когда-то были просто идеей в голове человека. Эта книга познакомит школьников с чудесами архитектуры и расскажет, каким образом они были сведены.

19. Эльса Пунсет. Как отчаянные прыгали с высоты.

"Практикум освоения страха"

20. Анне М. Г. Шмидт. Виплала

Анне М. Г. Шмидт — нидерландская писательница, первый лауреат Государственной премии Нидерландов за лучшую книгу для детей и юношества (1964). Ее имя ставят рядом с Туве Янссон и Астрид Линдгрен. 1988 она стала лауреатом Золотой медали им. Г. К. Андерсена, которую вручила ей сама Астрид Линдгрен.

Виплала — маленький человечек. Он не гном, он из рода виплал. И зовут его так же — Виплала. Виплала умеет удивлять — это что-то вроде колдовства. Но он постоянно забывает, как розчудировать предметы, которые он зачудировал. После того, как Виплала уменьшил семейство Блом, все они погружаются в приключение. Вернутся ли они когда-нибудь к своим истинным размерам?

21. Ротраут Сузанне Бернер. Карлхен. Приключения целый год

"Домашняя книга на каждый день. Истории, стихи, игры, кулинарные рецепты, идеи для творчества, советы по садоводству, магические трюки. Семейная книга на целый год. Что происходит в природе весной? Игры на лето. Сбор урожая, сбор грибов и полеты воздушных змеев осенью. Зимние развлечения на улице и дома, интересные рассказы. Учиться играя — это самое большое удовольствие Карлхена: арифметика, названия месяцев, буквы, время и интересные факты о растениях и животных вокруг нас "

Зайчик Карлхен — лучший друг детей. Он изучает названия месяцев и познает все прелести весны, лета, осени и зимы: подвижные игры, вкусные рецепты, веселые стишки и значение праздников. Зайчик слушает сказки, учится вежливо вести себя в детском саду, отгадывать загадки, делать поделки и множество других интересных дел. А вместе с Карлхеном этих премудростей учатся и маленькие читатели.

Любимый персонаж малышей во всем мире возвращается с новыми сюрпризами в остроумной книге немецкой писательницы и иллюстратор Ротраут Сузанне Бернер. Веселые стишки адаптировали для украинских малышей Саша Подоляк и Александра Григоренко. Читателей ждет еще и дополнительный сюрприз: в издание вошли стихи любимого поэта украинских детей Григория Фальковича.

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