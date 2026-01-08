Литовские военные могут появиться в Украине, но есть условие

Литовские миротворцы

Литовские военные могут появиться в Украине после подписания мирного соглашения: правительство страны обсуждает отправку нескольких сотен армейцев для поддержания гарантий безопасности.

Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас в интервью национальному вещателю LRT.

По словам литовского министра, конкретные параметры возможного размещения контингента находятся на стадии обсуждения, и раскрывать детали преждевременно. В то же время министр подчеркнул, что Литва намерена внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины, а формат и масштабы участия будут зависеть от дальнейшего развития ситуации.

«По достижении мира несколько сотен литовских военных могут быть размещены в Украине. Мы обсуждаем эту возможность, но решение должно быть принято с учетом меняющейся геополитической ситуации», — отметил Каунас.

Министр подчеркнул, что главной задачей остается достижение и дальнейшее обеспечение устойчивого мира в Украине. Литва, по его словам, продолжит координацию действий с партнерами для формирования эффективных гарантий безопасности.

Напомним, численность военного контингента Великобритании и Франции в Украине в случае прекращения огня оказалась меньше прогнозов: страны планируют задействовать в общей сложности до 15 тысяч человек.