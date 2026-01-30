- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1318
- Время на прочтение
- 2 мин
Лицеисты-скинхеды забили до смерти мужчину на Харьковщине: как наказал их суд (видео)
Трое подростков из Берестина проведут немало лет за решеткой из-за резонансного убийства прохожего в парке.
В Харьковской области суд вынес суровый приговор трем лицеистам, которые до смерти забили 62-летнего мужчину. Подростки снимали жестокую расправу на видео для Telegram-канала скинхедов, сопровождая убийство смехом и шутками о крематории.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
На Харьковщине поставлена точка в громком уголовном деле об убийстве, которое совершили несовершеннолетние.
Подробности об убийстве мужчины в парке
Сторона обвинения доказала, что в феврале 2024 года в городе Красноград (ныне — Берестин) трое подростков в возрасте 14 и 15 лет находились в одном из местных парков. Заметив 62-летнего мужчину, они скрыли лицо, догнали его и вместе напали. Подростки жестоко избивали потерпевшего по всему телу, прыгали на нем и наносили удары ногами по ребрам и голове.
Избиение сопровождалось смехом, шутками о крематории и фразами: «Хватит, а то умрет».
После нападения злоумышленники оставили мужчину без помощи и скрылись. От полученных тяжких телесных повреждений потерпевший погиб на месте.
Следствие выяснило, что подростки снимали нападение на видео. Впоследствии эту запись опубликовали в Telegram-канале, где распространяется жестокий контент и пропагандируется субкультура скинхедов. Самый старший из осужденных после задержания заявил, что считает себя участником этого движения и у него есть единомышленники в Киеве. Именно поэтому убийство фиксировали на видео от начала до конца — как доказательство совершенного.
Какой приговор для подростков вынес суд?
Правоохранители задержали подростков. Несмотря на то, что юноши своей вины не признали, собранные доказательства нашли полное подтверждение в суде. Так, суд признал трех учеников лицея виновными в умышленном убийстве и назначил каждому наказание в виде 12 лет заключения. До вступления приговора в силу осужденные будут находиться под стражей.
К слову, прокуратура направила в суд дело 29-летнего жителя Ирпеня, который в октябре 2025 года в состоянии опьянения совершил два кровавых нападения за вечер. Злоумышленник ударил ножом в шею и спину 16-летнюю девушку, а затем нанес тяжелое ранение в спину 50-летнему мужчине. Жизнь несовершеннолетней удалось спасти. Сейчас обвиняемый находится под стражей.