Лицеисты-скинхеды забили до смерти мужчину на Харьковщине: как наказал их суд (видео)

В Харьковской области суд вынес суровый приговор трем лицеистам, которые до смерти забили 62-летнего мужчину. Подростки снимали жестокую расправу на видео для Telegram-канала скинхедов, сопровождая убийство смехом и шутками о крематории.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

На Харьковщине поставлена точка в громком уголовном деле об убийстве, которое совершили несовершеннолетние.

Подробности об убийстве мужчины в парке

Сторона обвинения доказала, что в феврале 2024 года в городе Красноград (ныне — Берестин) трое подростков в возрасте 14 и 15 лет находились в одном из местных парков. Заметив 62-летнего мужчину, они скрыли лицо, догнали его и вместе напали. Подростки жестоко избивали потерпевшего по всему телу, прыгали на нем и наносили удары ногами по ребрам и голове.

Избиение сопровождалось смехом, шутками о крематории и фразами: «Хватит, а то умрет».

После нападения злоумышленники оставили мужчину без помощи и скрылись. От полученных тяжких телесных повреждений потерпевший погиб на месте.

Следствие выяснило, что подростки снимали нападение на видео. Впоследствии эту запись опубликовали в Telegram-канале, где распространяется жестокий контент и пропагандируется субкультура скинхедов. Самый старший из осужденных после задержания заявил, что считает себя участником этого движения и у него есть единомышленники в Киеве. Именно поэтому убийство фиксировали на видео от начала до конца — как доказательство совершенного.

Какой приговор для подростков вынес суд?

Правоохранители задержали подростков. Несмотря на то, что юноши своей вины не признали, собранные доказательства нашли полное подтверждение в суде. Так, суд признал трех учеников лицея виновными в умышленном убийстве и назначил каждому наказание в виде 12 лет заключения. До вступления приговора в силу осужденные будут находиться под стражей.

